Huawei gibt Huawei ICT Academy Program 2.0 bekannt, das in den nächsten fünf Jahren 2 Millionen ICT-Fachleute hervorbringen soll

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Auf der Industrial Digital Transformation Conference-Live hat Huawei offiziell das Huawei ICT Academy Program 2.0 bekanntgegeben. Mit diesem Programm möchte Huawei in den nächsten fünf Jahren durch die Zusammenarbeit mit Universitäten 2 Millionen Fachkräfte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik (ICT) ausbilden und digitale Fertigkeiten in der Bevölkerung ausbauen. Dies ist Teil von Huaweis Initiative zur digitalen Integration TECH4ALL, mit der die Vorteile der digitalen Technologie für alle und überall verbreitet werden sollen. Dazu wird Huawei den Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) mit einer Gesamtinvestition von mindestens 50 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre einrichten.

2013 wurde das Huawei ICT Academy Program ins Leben gerufen, in dessen Rahmen Huawei Universitäten/Hochschulen hochwertige Kurse und Unterstützungsdienste bereitstellte, um ihnen bei der Ausbildung von Lehrern, der Einrichtung und Optimierung von ICT-Studiengängen, der Verbesserung des Lehrplansystems und dem Aufbau von Standardlabors zu helfen. Außerdem macht die Huawei ICT Academy Studenten an Universitäten auf der ganzen Welt mit den ICT-Technologien und -Produkten von Huawei vertraut, ermutigt sie zur Teilnahme an der Huawei-Zertifizierung und fördert innovative und anwendungsorientierte technische Talente für die Gesellschaft und die globale ICT-Industrie. Dazu hat Huawei seit 2015 in Partnerschaft mit mehr als 600 internationalen Universitäten Huawei ICT-Akademien gegründet, die den Universitäten dabei helfen, ihre Lehrfähigkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik zu verbessern und mehr als 1500 Lehrkräfte auszubilden.

Um den neuen Anforderungen und Herausforderungen gerecht zu werden, wird das Huawei ICT Academy Program 2020 in die Phase 2.0 eintreten. Gemäß seinem Fünfjahresplan wird Huawei 2 Millionen ICT-Fachkräfte ausbilden und seine Lösungen für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen in Spitzentechnologien wie 5G und künstlicher Intelligenz (KI) kontinuierlich aktualisieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird Huawei den Huawei ICT Academy Development Incentive Fund (ADIF) mit einer Gesamtinvestition von mindestens 50 Millionen US-Dollar über die nächsten fünf Jahre einrichten. Dieser Fonds soll den ICT-Akademien durch die folgenden vier Maßnahmen zu einem stabilen Betrieb verhelfen:

- Bereitstellung von Lehr-Experimentiergeräten für teilnehmende Universitäten, um die praktischen Fähigkeiten der Studenten zu verbessern. - Ausbildung von Lehrern durch ADIF, Bereitstellung kostenloser Prüfungsgutscheine, um die Studenten zu ermutigen, die Zertifizierungsprüfungen von Huawei abzulegen, und Einrichtung eines Bildungsfonds zur Belohnung hervorragender Lehrer und Studenten. - Durchführung der Huawei ICT Competition, um den Studenten eine Plattform zu bieten, auf der sie mit Gleichaltrigen kommunizieren und ihre Talente zeigen können. - Zusammenarbeit mit Partnern auf Jobmessen für ICT-Talente, um Studenten bei der Arbeitssuche zu unterstützen und eine effiziente Abstimmung zwischen Angebot und Nachfrage von Talenten zu fördern.

Hank Stokbroekx, Vizepräsident des Bereichs Enterprise Service bei Huawei Enterprise BG, sagte, dass Huawei in Zukunft noch weitere ICT-Akademien einrichten wird. "Jedes Jahr werden wir 600 bis 1000 Huawei ICT-Akademien aufbauen. Damit wollen wir mehr Hochschullehrer und Studenten in der digitalen Welt unterstützen, mehr Menschen in den Genuss einer gleichberechtigten und qualitativ hochwertigen Ausbildung kommen lassen, die digitalen Fähigkeiten verbessern und der Branche neue Impulse geben."

Der Start des Huawei ICT Academy Program 2.0 markiert eine neue Stufe der Entwicklung des Talent-Ökosystems von Huawei. In Zukunft wird Huawei die Zusammenarbeit mit allen Parteien in diesem Ökosystem vertiefen, die Investitionen erhöhen und den Aufbau eines umfassenden, rundum nachhaltigen Talent-Ökosystems beschleunigen, um die digitale Transformation der Industrien voranzutreiben.

