Huawei

Huawei bringt neue 5G-Produkte und -Lösungen auf den Markt, die Mehrwert schaffen werden

London (ots/PRNewswire)

Auf der Einführungsveranstaltung für Produkte und Lösungen von Huawei in London hielt Ryan Ding, Vorstandvorsitzender und Präsident von Huawei's Carrier BG, eine Grundsatzrede mit dem Titel "5G, Bring New Value". Ding stellte die neuen 5G-Produkte und -Lösungen von Huawei vor und initiierte das 5G-Partner-Innovationsprogramm. Diese Bemühungen zielen darauf ab, ein florierendes 5G-Ökosystem aufzubauen und 5G zu einem kommerziellen Erfolg zu machen.

5G hat sich in Bezug auf den Einsatz, das Ökosystem und die Erfahrung weit über die Erwartungen hinaus entwickelt, und Netzwerke sind die Grundlage für das 5G-Geschäft, sagt Ding. Bislang konnte Huawei 91 kommerzielle 5G-Verträge abschließen und hat bereits über 600.000 5G Massive MIMO Active Antenna Units (AAUs) ausgeliefert. Als weltweit führender 5G-Anbieter ist Huawei bestrebt, die besten End-to-End-5G-Lösungen zu entwickeln. Dazu gehören die leistungsfähigste 5G-Basisstation der Branche, die alle Szenarien unterstützt, und die Blade-AAU mit dem branchenweit höchsten Integrationsniveau. Die Blade-AAU kann mit allen Sub-6-GHz-Frequenzbändern arbeiten und unterstützt 2G-, 3G-, 4G- und 5G-Netze. Damit wird das Problem des begrenzten Platzes für die Antenneninstallation gelöst und die Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu bestehenden Lösungen um mehr als 30 % gesenkt. Huawei ist auch der erste Anbieter der Branche, der industrielle 5G-Module für vertikale Anwendungen anbietet.

Mittels 4G können Videos und Stimmen mit anderen geteilt werden. Mit der ultrahohen Bandbreite von 5G jedoch können die Menschen jedoch immersive AR- und VR-Erlebnisse genießen, die es ihnen ermöglichen, ihre Gedanken und Gefühle wie nie zuvor zu vermitteln. Diese erstaunlichen Erfahrungen werden einen unglaublichen neuen Wert schaffen. Mit der Ausreifung von 5G Enhanced Mobile Broadband (eMBB) werden hochauflösende Videodienste das massive Wachstum von 5G-Diensten für private Endnutzer vorantreiben. 5G-Dienste im B2B-Bereich haben ebenfalls ein enormes Potenzial gezeigt. Huawei und einige Betreiber haben gemeinsam Whitepapers zum Thema 5G veröffentlicht und B2B-Anwendungen untersucht, um 5G-Lösungen in zahlreichen Branchen voranzutreiben. Bei der Auftaktveranstaltung zeigte Ryan Ding dem Publikum den kürzlich veröffentlichten Live-Senderucksack von Huawei. Dieser Rucksack mit eingebettetem 5G-Modul macht Live-Übertragungen wesentlich einfacher.

Ding betonte, dass in der 4G-Ära praktisch alle Betreiber die gleiche Netzwerkerfahrung bieten. In der 5G-Ära können die Betreiber jedoch differenzierte Erfahrungen schaffen und den Nutzern mehr Metriken wie Datenvolumen, Latenzzeit, Bandbreite oder die Anzahl der angeschlossenen Geräte in Rechnung stellen. Dies ermöglicht die Monetarisierung von 5G. Es ist entscheidend, dass die Betreiber ihre 5G-Geschäftsmodelle jetzt neu definieren.

Huawei und seine globalen Partner haben gemeinsam an mehreren 5G-Projekten gearbeitet, die viele Bereiche wie neue Medien, Campus, Gesundheit und Bildung abdecken. Bei der Veranstaltung startete Ryan Ding das 5G-Partner-Innovationsprogramm, an dem viele von Huawei's Industriepartnern teilnahmen. Im Rahmen dieses Programms plant Huawei, in den nächsten fünf Jahren 20 Millionen US-Dollar in innovative 5G-Anwendungen zu investieren. Damit will das Unternehmen zu einem florierenden 5G-Ökosystem beitragen und den kommerziellen Erfolg von 5G beschleunigen.

Informationen zu Huawei

Huawei ist ein weltweit führender Anbieter von Infrastrukturen für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und intelligenten Geräten. Mit integrierten Lösungen in vier Kernbereichen - Telekommunikationsnetze, IT, intelligente Geräte und Cloud Services - sind wir bestrebt, jedem Menschen, zu Hause und im Unternehmen digitale Inhalte für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt zur Verfügung zu stellen.

End-to-End-Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen von Huawei ist wettbewerbsfähig und sicher. Durch die offene Zusammenarbeit mit Ökosystempartnern schaffen wir nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden, indem wir daran arbeiten, Menschen zu stärken, das häusliche Leben zu bereichern und Innovationen in Unternehmen jeder Art und Größe anzuregen.

Bei Huawei konzentriert sich die Innovation auf die Bedürfnisse der Kunden. Wir investieren stark in die Grundlagenforschung und konzentrieren uns auf technologische Durchbrüche, die die Welt voranbringen. Wir beschäftigen zum Jahresende 2018 mehr als 188.000 Mitarbeiter und sind in mehr als 170 Ländern und Regionen tätig. Huawei wurde 1987 gegründet und ist ein privates Unternehmen, das sich vollständig im Besitz seiner Mitarbeiter befindet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Huawei online unter www.huawei.com oder folgen Sie uns unter:

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093037/1.jpg

Kontakt:

Xinyi Zheng

zhengxinyi@huawei.com

+86-13689570489