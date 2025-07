Hisense präsentiert 116-Zoll-UX-TV mit RGB-MiniLED für atemberaubende Farbpräzision

Hisense Group

Hisense, eine weltweit führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat seinen revolutionären 116-Zoll-UX-Fernseher auf den Markt gebracht, der mit seiner hochmodernen RGB-MiniLED Local Dimming-Technologie und seiner rekordverdächtigen Bildschirmgröße neue Maßstäbe in der Branche setzt.

Als offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ hat Hisense seine Display-Technologie der nächsten Generation auf eine globale Bühne gebracht – und dies durch plakative #RGB-MiniLED TV-Werbung am Spielfeldrand verdeutlicht. Diese starke Präsenz spiegelt die gleiche Kühnheit bei der Produktinnovation wider.

Hisense ist das erste Unternehmen in der Branche, das RGB-MiniLED-Fernseher in Massenproduktion herstellt. Der UX verwendet einzelne rote, grüne und blaue Mini-LEDs – statt nur einfarbige – für Tausende von Dimmzonen. Dies ermöglicht eine branchenführende Farbabdeckung von bis zu 95 % BT.2020 und eine Bildschirmhelligkeit von bis zu 8.000 Nits – für satte Farben mit lebhaftem Glitzern und präzisen Farbverläufen.

Mit seinem 116-Zoll-Infinity-Vision-Display geht der UX über die Konventionen hinaus und bietet ein wahrhaft immersives Erlebnis. Auf diesem riesigen Bildschirm wird jedes Detail in atemberaubendem Maßstab eingefangen – so kommt die Energie des Spiels mit kinoreifem Realismus in Ihr Wohnzimmer.

Angetrieben von der fortschrittlichen Hi-View AI Engine X optimiert der UX die Bild-, Ton- und Szenarioeinstellungen in Echtzeit. Ob Fußball, Film oder Gaming, jede Szene ist auf maximale Wirkung getrimmt. Das Erlebnis wird durch das 6.2.2 CineStage X Surround System noch verstärkt. Diese in Zusammenarbeit mit der berühmten Opéra de Paris entwickelten Fernsehgeräte sind nicht nur technisch, sondern auch akustisch ein Meisterwerk. Jeder Entwurf ist eine Ode an die Akustik des Pariser Opernhauses, wo Klang und Form in perfekter Harmonie miteinander verschmelzen.

Mit dem 116-Zoll-UX lässt Hisense Sie den Moment wahrhaftig genießen – durch die Kombination von bahnbrechender RGB-MiniLED-Technologie, ultragroßer Bildschirmdarstellung und intelligenter Optimierung. Er wurde entwickelt, um jedes Detail und jede Emotion einzufangen, und setzt einen neuen Maßstab für Ultra-Premium Home Entertainment.

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten und intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia belegt Hisense weltweit den zweiten Platz bei den Gesamtlieferungen von Fernsehern (2022–2024) und den ersten Platz im Segment der Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 100 Zoll und mehr (2023–Q12025). Als erster offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um mit einem weltweiten Publikum in Kontakt zu treten.

