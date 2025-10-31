MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Schweiz ernennt Jasper Kunow zum Interimsgeschäftsführer

Medienmitteilung

Luzern, 31. Oktober 2025 — MSD Merck Sharp Dohme AG (in den Vereinigten Staaten bekannt als Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA) gibt heute die Ernennung von Jasper Kunow zum Interimsgeschäftsführer per 1. November 2025 bekannt. Herr Kunow tritt die Nachfolge von Dimitri Gitas an, der eine neue berufliche Herausforderung ausserhalb von MSD annehmen wird.

Herr Kunow übernimmt diese Rolle zusätzlich zu seinen aktuellen Aufgaben als Geschäftsführer für die Subregion Portugal und Zentraleuropa und wird dabei vom erfahrenen Managementteam von MSD Schweiz unterstützt. Diese Interimslösung stellt einen reibungslosen Übergang sicher. Die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge läuft und die entsprechende Bekanntgabe erfolgt zu gegebener Zeit.

„Dimitri hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis aus seiner 21-jährigen Karriere bei MSD, in der er Schlüsselpositionen in Kanada, den USA, Griechenland, Polen und zuletzt in der Schweiz innehatte“, sagt Cyril Schiever, Präsident der Mid-Europe Region von MSD. „Seine Karriere war geprägt von unermüdlichem Einsatz für strategisches Wachstum, operative Exzellenz und die Erweiterung des Zugangs der Patienten zur Gesundheitsversorgung. Wir danken Dimitri für seine zahlreichen wertvollen Beiträge und wünschen ihm alles Gute.“

Medienkontakt

Antonio Ligi Head of Communications +41 76 203 44 96 media.switzerland@msd.com