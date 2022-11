The Canton Fair

Sportartikel erfreuen sich auf der 132. Kanton-Messe wachsender Beliebtheit

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Verbraucher aus aller Welt strömen zu der Veranstaltung

Auf der 132. Kanton-Messe versammelten sich mehr als 800 Qualitätshersteller in der Abteilung für Sport-, Reise- und Freizeitprodukte, um Einkäufern und Verbrauchern aus aller Welt eine breite Palette hochwertiger Sportartikel zu präsentieren und sie aufzurufen, sich den Spaß und die Aufregung zu gönnen, die der Sport bieten kann.

Einer der Höhepunkte der 132. Kanton-Messe war der Bereich der Sport-, Reise- und Freizeitprodukte, der mehr als 60.000 Exponate unter einem Dach vereinte. Mit dem Ziel, die weltweiten Erwartungen der Verbraucher in Bezug auf Sport und Fitness zu erfüllen, zog der Bereich eine große Zahl von Einkäufern an, die geschäftsbezogene Fragen stellten.

Zu den größten Ausstellern gehörte Xianning Chang Rong Sport Products Co., Ltd, ein Hersteller von Ballsportgeräten und -zubehör, der eine Vielzahl von Fuß-, Basket- und Volleybällen präsentierte. Die Produktpalette des Ballherstellers entspricht den IMS-, FIFA- und FIVB-Normen und wird häufig bei Ligaspielen und im Training eingesetzt. Das Unternehmen arbeitet mit vielen internationalen Top-Sportartikelläden und -marken zusammen, darunter GO Sport, NIKE und Sport City, deren Produkte sich bei Käufern aus den Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien, Belgien und Japan sowie anderen Ländern und Regionen großer Beliebtheit erfreuen.

Nantong Winner Sports Goods Co., Ltd, einer der designierten Hersteller der lizenzierten Produkte des Organisationskomitees der 29. Olympischen Spiele, nahm an der Kanton-Messe mit einer Palette von mehr als 60 Arten von Sportunterhaltungsoptionen teil, die neue Materialien und Technologien beinhalten. Das Unternehmen konzentriert sich auf Forschung und Entwicklung sowie umweltfreundliche Produkte und verfügt über eine Reihe von Patenten. Die neue patentierte Polymer-Sportballeinlage des Unternehmens, die in Bezug auf Druckbeständigkeit, Luftdichtheit und Elastizität Leistungsparameter von Weltklasse aufweist, ist vollständig recycelbar. Diese Einlage wird jetzt für den praktischen Einsatz produziert und bietet Sportfans auf der ganzen Welt ein hervorragendes Erlebnis.

Hangzhou Green Sport Manufactory Co., Ltd. entwirft und produziert seit Jahrzehnten Outdoor-Freizeitsportartikel und hat sich zu einem der führenden Hersteller in der Branche entwickelt. Das Unternehmen ist bekannt für seine Produktqualität und sein innovatives Design, das Sportfans auf der ganzen Welt begeistert.

Der gute Ruf der Kanton-Messe wird sich gewiss erneut in einer noch größeren und verbesserten Anerkennung durch die Verbraucher weltweit in einer Vielzahl von Branchen niederschlagen. Um mehr über die Kanton-Messe zu erfahren, registrieren Sie sich bitte unter

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email oder wenden Sie sich an caiyiyi@cantonfair.org.cn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1950023/20221117175434.jpg

