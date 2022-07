IG saubere Umwelt IGSU

Medieneinladung: Bekenner-Aktion gegen Littering in Zürich

Sehr geehrte Medienschaffende

Littering ist ein Thema von hoher gesellschaftlicher Relevanz und gerade im Sommer dauerpräsent. Immer wieder werden Initiativen gestartet und Clean-Up-Aktionen organisiert, mit dem Ziel, das achtlose Wegwerfen und Liegenlassen von Abfall einzudämmen.

Die IG saubere Umwelt (IGSU) sensibilisiert die Bevölkerung für diese Problematik – so auch am 7. Juli 2022 auf der Rathausbrücke in Zürich: Mit Statements und Unterschriften auf einem Plakat werden sich Zürcherinnen und Zürcher zu einer sauberen Stadt Zürich und einer sauberen Schweiz bekennen. Betreut wird die Aktion von den IGSU-Botschafter-Teams.

Wir laden Journalistinnen und Journalisten dazu ein, die Aktion zu besuchen und über das positive Zeichen gegen Littering zu berichten. Um 11.45 Uhr findet zudem ein Gruppenfoto mit anwesenden Persönlichkeiten statt, die das Ziel einer sauberen Stadt Zürich und einer sauberen Schweiz unterstützen. Eigeladen sind auch städtische Politikerinnen und Politiker.

Ort: Rathausbrücke Zürich

Donnerstag, 7. Juli, von 10.00 bis 16.00 Uhr

Termin Gruppenfoto: 11.45 Uhr (Dauer: ca. 5 Minuten)

Wir danken für eine vorgängige Anmeldung an info@igsu.ch

Wir würden uns sehr freuen, Sie am Anlass begrüssen zu können. Die Aktion steht im Zusammenhang mit dem nationalen Clean-Up-Day vom 16. und 17. September 2022, der von Snowboarder Jonas Boesiger unterstützt wird.

Für weitere Informationen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Nora Steimer

M.Sc. in Umwelt- und Sozialpsychologie

Geschäftsleiterin, IGSU

IGSU Hohlstrasse 532 8048 Zürich Tel 043 500 19 99 info@igsu.ch www.igsu.ch