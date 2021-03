Scout24 Schweiz AG

Medienmitteilung: FinanceScout24 analysiert das Kreditverhalten im Corona-Jahr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Sehr geehrte Damen und Herren

Kommende Woche, am 16. März 2021, ist es ein Jahr her, dass der Bundesrat die «ausserordentliche Lage» gemäss Epidemiengesetz verkündete. Alle Läden, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wurden vorerst bis am 19. April 2020 geschlossen. Einzig die Lebensmittelläden und Apotheken blieben offen – Es herrschte Stillstand in der Schweiz.

Heute, knapp zwölf Monate nach diesem Ereignis, können wir rückblickend von einem Jahr der Extreme sprechen, welches nicht nur Einfluss auf die Stimmung der Menschen nahm, sondern auch die Konsumgewohnheiten veränderte. Eine Analyse von FinanceScout24 zeigt, wie sich das Corona-Jahr im Konsumverhalten bei Privatkrediten widerspiegelt. Welchen Einfluss die Pandemie tatsächlich hatte und weitere Informationen zum Kreditverhalten im 2020 finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Bei Fragen oder für Interview-Wünsche mit unserer Kreditexpertin melden Sie sich gerne per E-Mail oder telefonisch unter +41 31 744 12 50 bei mir.

Wir freuen uns über eine Berichterstattung in Ihrem Medium.

Herzliche Grüsse

Kathrin Staats

Kontakt : Kathrin Staats Corporate Communications Manager Scout24 Schweiz AG +41 31 744 12 50 media@scout24.ch

Über FinanceScout24 FinanceScout24 (www.financescout24.ch) ist der erste mitdenkende digitale Partner für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen des Lebens. Als One-Stop-Shop ermöglicht FinanceScout24 den Vergleich und Abschluss von Hypotheken, Motorfahrzeug- und Haushaltsversicherungen sowie Konsumkrediten und steht den Usern mit Hintergrundwissen und Beratung rund um diese Themen zur Seite. FinanceScout24 ist Teil der Scout24 Schweiz AG (www.scout24.ch).