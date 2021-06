iPoint-systems gmbh

Compliance-Software-Pionier iPoint leitet mit Ernennung von Peter Schmidt als Chief Revenue Officer nächste internationale Wachstumsphase ein

- Die Ernennung von Peter Schmidt auf die neu geschaffene Position des Chief Revenue Officers (CRO) stellt einen wichtigen nächsten Schritt in der Unternehmensstrategie von iPoint dar - Mit Unterstützung des dänischen Private-Equity-Investors GRO Capital A/S setzt iPoint auf internationales Wachstum - Peter Schmidt, der in seiner Position als CRO auch einer der Geschäftsführer von iPoint wird, verfügt über eine hervorragende Erfolgsbilanz im internationalen Umfeld und war unter anderem bereits bei In Mind Cloud, Transporeon, Adobe und PTC tätig

iPoint-systems GmbH, ein international führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Bereiche Produkt-Compliance und Nachhaltigkeit, ernennt Peter Schmidt als Chief Revenue Officer. In dieser neu geschaffenen Position wird er Teil des Executive-Leadership-Teams von iPoint sein. Mit der Ernennung von Peter Schmidt bekräftigt iPoint noch einmal seine Wachstumsambitionen im internationalen Umfeld. Das Unternehmen wird dabei vom dänischen Private-Equity-Investor GRO Capital A/S unterstützt, der sich Ende 2020 mehrheitlich an iPoint beteiligt hat.

Nach 20 Jahren als eigentümergeführtes Unternehmen markiert die Beteiligung von GRO Capital für iPoint eine neue Phase der Unternehmensentwicklung, mit dem Ziel, das internationale Wachstum durch Produktinnovationen und einen verstärkten Fokus auf Vertriebs- und Marketingmaßnahmen voranzutreiben. Im Rahmen der Partnerschaft profitiert iPoint von GRO Capitals langjähriger Erfahrung bei der Weiterentwicklung von innovativen Technologieunternehmen.

Mit der Ernennung von Peter Schmidt - einem erfahrenen Topmanager mit hervorragender Erfolgsbilanz im internationalen Kundengeschäft - als CRO vollzieht iPoint einen wichtigen Schritt in der Unternehmensstrategie. Er verfügt sowohl über eine ausgezeichnete Reputation in der Branche als auch über langjährige Erfahrung im Aufbau von Spitzenteams zur Wachstumsbeschleunigung auf internationaler Ebene. Während seiner Tätigkeit als CCO der Transporeon Group von 2015 bis 2019 konnte er ein mehrfaches Umsatzwachstum erzielen und das Unternehmen dabei unterstützen, zu einer führenden, cloudbasierten Transportmanagement-Plattform zu werden. Davor war er als General Manager und Vice President Enterprise Sales bei Adobe sowie bei PTC als Senior Vice President für Schwellenmärkte tätig. Bevor er am 1. Mai 2021 zu iPoint stieß, war er bei In Mind Cloud für den weltweiten Vertrieb und den Außendienst verantwortlich.

"Ich freue mich, Peter Schmidt in der iPoint-Familie willkommen zu heißen. Er ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit beeindruckender Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Software-Geschäftsmodellen auf internationaler Ebene. Seine umfassende Erfahrung sowie seine Fähigkeiten und sein Fachwissen werden uns beim Erreichen unserer ambitionierten Ziele für die Zukunft eine große Hilfe sein. Es freut mich, Peter für die nächsten Schritte auf unserem Wachstumsweg an Bord zu haben, um unsere Vision zu realisieren, eine integrierte, digitale Plattform für die Kreislaufwirtschaft aufzubauen und dabei langfristigen Erfolg zu erzielen", sagt Jörg Walden, CEO und Gründer von iPoint.

"iPoint hat ein großartiges, digitales Produkt entwickelt und verfügt über einen starken Kundenstamm. Die nächste Entwicklungsphase wird spannend - ich bin sehr beeindruckt von der bisherigen Erfolgsgeschichte des Unternehmens und von seinen Wachstumsplänen für die Zukunft, die durch die zunehmende Bedeutung von Nachhaltigkeit und Regulatorik sowie durch die steigende Komplexität internationaler Lieferketten noch einmal vorangetrieben werden. Dementsprechend freue ich mich darauf, iPoint beim Ausbau des internationalen Vertriebs zu unterstützen", sagt Peter Schmidt, Chief Revenue Officer von iPoint.

iPoint ist ein führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Bereiche Produkt-Compliance und Nachhaltigkeit mit Hauptsitz im baden-württembergischen Reutlingen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und beschäftigt heute rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt 14 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. iPoint unterstützt Unternehmen mithilfe hochmoderner Software-Lösungen bei der Analyse und Bewertung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen ihrer Produkte und Produktionsprozesse, um Compliance-Anforderungen und Nachhaltigkeitszielen, beispielsweise in der Form von Carbon-Footprint-Analysen, gerecht zu werden. Zu den Kunden von iPoint zählt eine breite Palette namhafter Konzerne, darunter Bosch, Ford, Fresenius, Hyundai, Miele, MTU Aero Engines, Panasonic, Roche, thyssenkrupp und Toyota.

Das Unternehmen erschließt kontinuierlich weitere Geschäftsfelder in Zusammenarbeit mit Start-Ups. Beispielsweise ermöglicht es die CarbonBlock-Lösung, die vom Start-Up und iPoint-Tochterunternehmen CircularTree zusammen mit Porsche, BASF und dem Automobilzulieferer Motherson pilotiert wurde, auf der Basis von Blockchain-Technologie die CO2-Emissionen von einzelnen Materialien und Bauteilen über die gesamte Lieferkette hinweg zu verfolgen.

