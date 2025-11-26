SBV Schweiz. Baumeisterverband

Société Suisse des Entrepreneurs: Enquête trimestrielle

Indice de la construction: Hausse de 0,6% pour les activités de construction en 2025

Zurich (ots)

Le bilan est mitigé pour le secteur principal de la construction: tandis que la construction de logements poursuit sa croissance sous l'impulsion de taux d'intérêt baissiers et d'une demande élevée, le redémarrage du secteur de la construction non résidentielle et du génie civil est lent. Pour 2026, la SSE anticipe une augmentation de l'activité de construction de 1,9% en dépit des incertitudes conjoncturelles. La construction de logements et le génie civil restent les principaux moteurs de cette croissance. Les coûts de construction élevés et la baisse des demandes pourraient en contrepartie freiner la reprise.

Le secteur de la construction non résidentielle stagne à un niveau bas

Malgré la récente déclaration d'intention entre les États-Unis et la Suisse concernant les droits de douane et le commerce extérieur, l'incertitude conjoncturelle perdure. Le secteur de la construction non résidentielle est en difficulté depuis deux ans. Le chiffre d'affaires a baissé de 0,8 à 0,7 milliard de francs par trimestre. Selon l'indice de la construction, cette phase de fragilité conjoncturelle devrait se poursuivre en 2026. Le PIB suisse progressera de 0,9% l'année prochaine, ce qui constitue un ralentissement par rapport à 2025 (1,2%), tandis que le taux de chômage devrait être plus élevé (3,2% en 2026 contre 2,9% en 2025). L'inflation est de 0,2% pour l'année 2025. Les estimations des instituts de prévision concernant l'évolution des prix à la consommation pour 2026 vont de 0,2% à 0,5%.

Construction de logements: la reprise va encore durer 6 à 9 mois

De son côté, le secteur de la construction de logements continue de progresser avec un chiffre d'affaires de 6 milliards de francs (+7%) depuis janvier 2025. La hausse des loyers proposés sur le marché et les récentes baisses des taux d'intérêt stimulent l'activité de construction de logements. La reprise devrait se poursuivre jusqu'à la fin du deuxième trimestre 2026. En raison des coûts de construction toujours élevés, de la récente diminution des demandes de permis de construire et de la probable baisse des loyers des logements existants, l'embellie ne devrait pas se poursuivre au-delà de cette période. La SSE prévoit 44 000 nouveaux logements pour l'année en cours, ce qui ne suffit pas pour remédier à la pénurie de logements, d'où l'importance de limiter les oppositions pour cause d'intérêts dignes de protection, d'accélérer la procédure pour les demandes de permis de construire et de réduire l'application directe de l'ISOS.

Reprise en vue pour le génie civil

Le génie civil était un défi en 2025. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 8,3 milliards de francs (-4%) entre janvier et septembre. Le bilan est négatif aussi bien pour le génie civil public que privé. Les données indiquent des redimensionnements occasionnels des projets de construction. Les médias évoquent des retards dus à des difficultés techniques ou organisationnelles. Les perspectives sont modérément positives. Selon l'indice de la construction, le génie civil devrait légèrement renouer avec la croissance d'ici la fin de l'année prochaine. Des adjudications plus importantes lors d'appels d'offres publics au cours des deux derniers trimestres ainsi qu'une réserve de travail bien remplie étayent ces prévisions.

Augmentation escomptée de 1,9% de l'activité de construction en 2026

Au cours des trois premiers trimestres de 2025, les entrepreneurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de francs (+0,6%). Les entrées de commandes ont même augmenté de 3,3% pour atteindre 17,9 milliards de francs. L'indice de la construction laisse présager une hausse du chiffre d'affaires de 0,6% pour l'ensemble de l'année 2025 et de 1,9% pour 2026. La construction de logements et le génie civil sont les moteurs de la croissance. Dans le secteur du bâtiment public, les signes de croissance sont en principe positifs, malgré de fortes fluctuations au cours des derniers trimestres. La construction non résidentielle ne donne aucun signe positif.

Tous les pourcentages de croissance indiqués se réfèrent à la période correspondante de l'année précédente.

Informations complémentaires

Résultats: https://ots.ch/thliHa

Données détaillées sur la conjoncture de la construction: https://ots.ch/4MpRCK

Indice de la construction: https://ots.ch/CPvO02