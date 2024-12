VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz

Happy End à Karachi: QUATRE PATTES réunit l’éléphante Madhubala avec ses sœurs après 15 ans de séparation

Au Pakistan, QUATRE PATTES réunit l’éléphante Madhubala avec ses sœurs après 15 ans de séparation

Le transfert marque la fin de la captivité des éléphants dans les zoos pakistanais

Zurich/Karachi, le 2 décembre 2024 – De belles nouvelles nous parviennent de Karachi: après le transfert réussi de l’éléphante Madhubala du zoo de la capitale au Karachi Safari Park fin novembre, sa réunion avec ses deux sœurs, Sonia et Malika, est également un succès. L’organisation mondiale de protection des animaux QUATRE PATTES célèbre cette étape historique avec la Karachi Metropolitan Corporation (KMC), un partenaire local qui a joué un rôle déterminant dans le transfert. Les pays où les éléphants sont encore exploités en captivité dans des zoos à des fins de divertissement sont à présent invités à suivre cet exemple et à améliorer leur législation nationale en matière de bien-être animal.

Peu après être entrée prudemment pour la première fois dans son nouvel enclos extérieur, Madhubala s’est arrêtée et a lentement tourné la tête vers son box de transport. Elle a ensuite tendu sa trompe vers son vieux pneu, seul vestige de son ancienne vie au zoo de Karachi. En effet, ce pneu était alors sa seule distraction. Après une collation de fruits et légumes fournie par le personnel soignant, Madhubala a exploré son nouveau foyer sous les yeux ébahis du public.

«Lorsque Madhubala a quitté son box de transport, nous avons tout de suite remarqué qu’elle était très à l’aise et qu’elle sentait déjà la proximité de ses deux sœurs. Aucun d’entre nous ne s’attendait cependant à ce que Madhubala soit si pressée de tendre sa trompe vers ses deux sœurs », raconte le Dr Amir Khalil, chef de mission et vétérinaire chez QUATRE PATTES.

Des retrouvailles très attendues

De nombreuses personnes ont assisté aux retrouvailles; parmi elles se trouvaient des représentants et représentantes diplomatiques européens, des médias locaux et l’équipe d’experts de QUATRE PATTES. Madhubala, qui venait de découvrir Sonia et Malika, a saisi son pneu et l’a déposé aux pieds de ses sœurs, comme en guise de présent. Ce geste, typique du comportement social des éléphants, a été accueilli avec chaleur: Sonia et Malika l’ont immédiatement invitée à s’abreuver près de l’étang.

L’état de santé des trois éléphantes est suivi par le Dr Frank Göritz, vétérinaire en chef à l’Institut Leibnitz de recherche sur les zoos et les animaux sauvages (IZW), qui s’implique dans le traitement des éléphants depuis 2021.

L’histoire des éléphantes de Karachi

Les quatre éléphantes d’Afrique Madhubala, Noor Jehan, Sonia et Malika sont arrivées au Pakistan en 2009 après avoir été capturées, encore toutes jeunes, dans la nature en Tanzanie. À leur arrivée à Karachi, elles ont été séparées. Madhubala et Noor Jehan ont été placées au zoo de Karachi, tandis que leurs sœurs Sonia et Malika se sont retrouvées dans le Karachi Safari Park. En novembre 2021, la Cour suprême de Sindh au Pakistan a chargé QUATRE PATTES d’évaluer l’état de santé des quatre éléphantes. Il a été établi qu’elles avaient besoin d'une alimentation adéquate, d'exercice et d'un traitement médical. Noor Jehan et Madhubala ont également dû recevoir des soins dentaires en raison d’infections causées par des défenses cassées. Après la mort de Noor Jehan, Madhubala était la dernière éléphante d’Afrique vivant encore en captivité dans un zoo pakistanais.

Contexte

Un critère impératif pour le relogement de Madhubala au Karachi Safari Park était l’amélioration des conditions de vie des trois éléphantes. QUATRE PATTES a fait des recommandations et a veillé à la mise en œuvre effective des améliorations demandées. À l’avenir, un groupe de travail indépendant surveillera le maintien et le respect des conditions de vie des éléphantes adaptées à leur espèce. Le centre de protection de 5,2 hectares du Karachi Safari Park a été largement amélioré en prévision de la réinstallation de Madhubala. Les enclos des éléphantes disposent désormais de bassins aquatiques pour la baignade, les soins de la peau et la thermorégulation. On y trouve également des enrichissements comme des filets à foin, différents substrats tels que de la terre, du sable, de l’argile et de la sciure de bois pour permettre à Madhubala de prendre un bain de poussière, ainsi que des cachettes afin d’encourager la recherche de nourriture. L’espace est sécurisé par une clôture adaptée aux éléphants.

Vous trouverez iciplus d’informations sur le travail effectué jusqu’à présent par QUATRE PATTES pour les éléphants au Pakistan.

QUATRE PATTES est intervenue pour la première fois au Pakistan en 2020 avec le sauvetage spectaculaire de l’éléphant Kaavan.

Au sujet de QUATRE PATTES QUATRE PATTES est l’organisation mondiale de protection des animaux sous influence humaine directe, qui révèle leurs souffrances, sauve les animaux en détresse et les protège. Fondée en 1988 à Vienne par Heli Dungler et ses amis, l’organisation plaide pour un monde où les humains traitent les animaux avec respect, compassion et compréhension. Ses campagnes et projets durables se concentrent sur les chiens et chats errants ainsi que sur les animaux de compagnie, les animaux de rente et les animaux sauvages – comme les ours, les grands félins et les orangs-outans – issus d’élevages non conformes aux besoins de l’espèce et ceux dans les zones de catastrophes naturelles et de conflits. Avec des bureaux en Afrique du Sud, en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Bulgarie, aux États-Unis, en France, au Kosovo, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suisse, en Thaïlande, en Ukraine et au Vietnam, ainsi que des refuges pour les animaux en détresse dans onze pays, QUATRE PATTES fournit une aide rapide et des solutions à long terme. QUATRE PATTES est en outre un partenaire d’Arosa Terre des Ours, le premier refuge en Suisse qui offre aux ours que l’on a pu sauver de mauvaises conditions de détention, un environnement adapté à leur espèce. www.quatre-pattes.ch

