SBV Schweiz. Baumeisterverband

Société Suisse des Entrepreneurs: Avant la manifestation à Zurich: mise en garde de la SSE contre de nouveaux débordements et inquiétude des ouvriers de la construction

Zürich (ots)

Les syndicats ont à nouveau appelé à un mouvement de grève vendredi prochain, mais à Zurich cette fois-ci. Ces dernières semaines déjà, de violents débordements se sont produits sur des chantiers à Bâle, à Berne et en Argovie dans le cadre des journées de grève organisées par les syndicats, provoquant une grande inquiétude chez les ouvrier/ères de la construction. La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables et dangereuses. Les responsables d'Unia et de Syna en charge des négociations doivent veiller à ce que la violation de l'obligation de maintenir la paix, que ces syndicats ont orchestrée, se déroule sans menacer ni mettre en danger les ouvrier/ères de la construction et ne provoque pas de dégâts matériels.

Que s'est-il passé?

Ces dernières semaines, des actes de violence ont été commis sur plusieurs chantiers bâlois, bernois et argoviens dans le cadre des journées de grève. "Des personnes cagoulées, portant en partie des casquettes et des drapeaux d'Unia, ont pris d'assaut des chantiers, menacé des travailleurs et causé des dégâts matériels considérables", explique Pascal Johner, directeur de la Société Suisse des Entrepreneurs d'Argovie. Il ajoute que les fauteurs de troubles n'ont pas respecté la sécurité du personnel de chantier. En effet, ils l'ont sciemment mis en danger en sabotant des installations électriques et des grues. Plusieurs entreprises ont arrêté le travail afin de protéger leurs collaborateur/trices. Les chantiers sont des lieux sensibles en termes de sécurité. Ils ne sont donc pas librement accessibles. Tout accès non autorisé constitue une mise en danger des personnes.

La SSE rejette toute forme de violence. Les syndicats sont responsables.

Il va de soi que les personnes travaillant sur les chantiers sont autorisées à participer aux actions de protestation pacifiques. Mais nombre d'entre elles ne sont pas syndiquées. Elles veulent donc travailler les jours où les syndicats appellent à la grève et la protestation. La SSE attend des syndicats Unia et Syna qu'ils assument leurs responsabilités après les actes de vandalisme et les mises en danger du personnel de chantier qu'ils ont également condamnés. "La SSE rejette toute forme de violence ou d'intimidation et exige le respect de l'obligation de maintenir la paix en vigueur. Les personnes cagoulées et parfois armées de bâtons, qui provoquent, menacent et causent volontairement des dégâts matériels, n'ont pas leur place dans le partenariat social." déclare avec fermeté le directeur de la SSE Bernhard Salzmann.

Pas de répétition des actes de violence ce vendredi

Les syndicats ont appelé à une grève nationale à Zurich le 14 novembre. Il incombe aux responsables d'Unia et de Syna en charge des négociations de veiller à ce que la manifestation se déroule pacifiquement dans l'espace public. Après le recul pris par rapport aux incidents survenus à Berne, à Bâle et en Argovie, les entrepreneurs et le personnel de chantier attendent des syndicats qu'ils ne tolèrent pas la présence de personnes cagoulées à leur manifestation et qu'il soit expressément interdit de pénétrer sur les chantiers et de les bloquer. Celles et ceux qui voudront travailler vendredi sur le chantier devront pouvoir le faire en toute sécurité et de manière pacifique, tout comme les personnes qui manifesteront à Zurich afin d'envoyer un signal fort. La SSE exige des syndicats qu'ils n'attisent pas inutilement la situation et qu'ils rejettent systématiquement toute forme de violence.

Les entrepreneurs continuent à négocier pour trouver des solutions.

Malgré la situation tendue, la SSE poursuit les négociations. L'objectif reste la conclusion d'une CN juste et équitable. Les représentants des entrepreneurs étaient prêts pour un nouveau cycle de négociations ce vendredi, mais les syndicats ont voulu maintenir leur journée de grève. Un cycle de négociations prolongé est prévu pour le lundi 17 novembre 2025 en cas de déroulement pacifique de cette grève. Mais si des actes de violence sont à nouveau commis, ce cycle de négociations devra être réexaminé. Un partenariat social fort repose sur des règles respectées par toutes les parties en présence. Les entrepreneurs attendent des syndicats qu'ils tirent les leçons des incidents survenus à Berne, à Bâle et en Argovie et qu'ils poursuivent lundi, après une manifestation pacifique vendredi prochain, leur travail commun constructif sur la nouvelle CN.