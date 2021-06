Berner Kommunikationspreis

Berner Kommunikationspreis 2021 an YB-Sportchef Christoph Spycher

Bild-Infos

Download

Bern (ots)

Der Träger des 11. Berner Kommunikationspreises ist YB-Sportchef Christoph Spycher. Gestern Abend fand im Stadion Wankdorf in Bern die feierliche Verleihung statt.

Als der frühere Schweizer Nationalspieler und Bundesliga-Profi von Eintracht Frankfurt, Christoph Spycher, im September 2016 als Sportchef das Ruder übernahm, haftete YB seit Jahren das Image des ewigen Zweitplatzierten an. Doch dann ging es mit YB steil bergauf. Mittlerweile sind die Berner vier Mal in Serie Schweizer Fussballmeister geworden. Die Medien, die Sportwelt, sie alle sind des Lobes voll: Christoph Spycher sei unkompliziert, freundlich, kompetent, bescheiden... "Der aktuelle Erfolg ist nicht selbstverständlich. Da steckt viel harte Arbeit dahinter und vor allem ein eingespieltes Team", diese Antwort in einem Interview ist sinnbildlich für ihn, für seinen Teamgeist, für seine Bescheidenheit.

Für BPRG-Vizepräsident Benjamin Blaser ist klar: "Christoph Spycher wird nicht nur wegen den sportlichen Erfolgen in die Annalen von YB eingehen. Er hat Schweizer Fussballgeschichte geschrieben und in Bern Meilensteine gesetzt - und er überzeugt auch kommunikativ mit seiner emphatischen und stets fairen Art. Kein Wunder, wird er sowohl clubintern wie auch bei den Fans und Medien enorm geschätzt..."

Für seine Leistungen zeichnete die BPRG Christoph Spycher dieses Jahr mit dem 11. Berner Kommunikationspreis aus.

Die BPRG vergibt jedes Jahr den Kommunikationspreis an eine Persönlichkeit, die ohne entsprechende Fachausbildung aussergewöhnliche kommunikative Leistungen erbringt. Der Preisträger oder die Preisträgerin stellt das kommunikative Können im Talk mit Sonja Hasler unter Beweis und erhält ein eigens angefertigtes Werk, das in diesem Jahr vom Berner Illustrator Boris Pilleri gestaltet wurde.

Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger:

2020 Peter Glauser und Mike Glauser,

Erfinder, Produzent und Vermarkter der "Belper Knolle"

2019 Livia Anne Richard, Theaterautorin und Regisseurin

2018 Andrea Staudacher, Ereignis-Designerin Future Food Lab

2017 André Lüthi, CEO Globetrotter Group

2016 Prof. Dr. Thomas Stocker, Klimaforscher Universität Bern

2015 Mujinga Kambundji, Leichtathletin

2014 Hans Zurbrügg, Gründer und Präsident Int. Jazzfestival Bern

2013 Francis Foss Pauchard, Olmo-Gründer

2012 Bernd Schildger, Tierparkdirektor

2011 Steff la Cheffe, Beatboxerin und Rapperin

Die Berner Public Relations Gesellschaft BPRG ist eine der sieben Regionalgesellschaften des nationalen Berufsverbands pr suisse mit über 1500 Mitgliedern. Weitere Informationen unter www.bprg.ch und www.prsuisse.ch