Degussa Goldhandel GmbH

Degussa startet smarte, generationsübergreifende Kampagne für Edelmetalle

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Baar (ots)

Mit der neuen Kampagne #smart verfolgt Degussa einen bewusst generationsübergreifenden Ansatz. Ziel ist es, Gold und Silber verständlich zu vermitteln und den Zugang zu Edelmetallen einfach, transparent und nachvollziehbar zu gestalten - als reale, greifbare Werte mit langfristiger Bedeutung.

Edelmetalle sind dabei kein exklusives Thema für einzelne Zielgruppen, sondern relevant für alle, die sich mit Vermögensaufbau und -erhalt beschäftigen - unabhängig von Erfahrung oder Lebensphase. Die Kampagne richtet sich sowohl an Menschen, die bereits mit Edelmetallen vertraut sind, als auch an jene, die sich erstmals mit diesem Thema auseinandersetzen.

"Wenn der Zugang transparent, sicher und digital gestaltet ist, wird Gold nicht nur ein Thema für Vermögende oder für die Weitergabe über Generationen bleiben, sondern auch für jene, die gerade erst beginnen, Vermögen aufzubauen", sagt Christian Rauch, CEO Degussa. "Mit der Kampagne #smart machen wir dieses Wissen bewusst einfach zugänglich und unterstreichen unsere Positionierung als verlässlicher Wegbegleiter."

Im Mittelpunkt stehen transparente, klar verständliche Informationen und ein niedrigschwelliger Zugang für alle Zielgruppen. Unterschiedliche Stückelungen ermöglichen einen flexiblen Einstieg sowie eine schrittweise Annäherung an die Themen Vermögensaufbau und -erhalt.

Dabei wird auch die Rolle von Edelmetallen im Portfolio klar eingeordnet: Edelmetalle spielen eine zentrale Rolle im langfristigen Vermögensaufbau und -erhalt. Gerade dafür ist physisches Gold interessant: Es ist greifbar, verständlich und lässt sich gut über Generationen hinweg weitergeben.

Mit der Kampagne #smart unterstreicht Degussa ihren Anspruch, Edelmetalle verständlich zu vermitteln und für eine breite Zielgruppe zugänglich zu machen. Die Initiative verbindet Klarheit, Vertrauen und einen modernen Auftritt - und zeigt, dass ein bewusster Umgang mit Edelmetallen ein relevantes Thema für jede Generation ist.

Über Degussa

Der Name Degussa steht für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Als kompetenter Partner für zertifizierte Investment-Barren und Anlagemünzen bietet Degussa umfassende Dienstleistungen zu Wertanlagen in Edelmetalle und ist unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa marktführend. Das Unternehmen betreibt mit rund 220 Mitarbeitern derzeit 16 Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Grossbritannien.