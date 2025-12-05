Degussa Goldhandel GmbH

Goldene Weihnachten: Degussa zeigt, wie Vermögensaufbau bereits im Advent beginnt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frankfurt am Main (ots)

In der besinnlichen Weihnachtszeit rückt das Wesentliche in den Mittelpunkt: Werte, die bleiben. Gold hat sich als verlässliche Anlageform etabliert – als Symbol für Beständigkeit, Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit Vermögen. Degussa zeigt zum Jahresende, wie Edelmetalle nicht nur Freude bereiten, sondern auch Vermögensaufbau und -erhalt über Generationen fördern.

Gold als generationenübergreifender Wert

In aktuellen Zeiten suchen immer mehr Anlegerinnen und Anleger nach stabilen Alternativen. Gold bietet eine solide Grundlage für langfristige Absicherung. Ob kleine Stückelungen oder grössere Barren – bereits geringe Mengen können entscheidend zu einem stabilen Vermögensaufbau beitragen.

Christian Rauch, Geschäftsführer der Degussa, betont:

„Gold ist ein Wert, der über Generationen hinweg Bestand hat. Es steht für Sicherheit, Vertrauen und die Verantwortung, Vermögen sinnvoll weiterzugeben. In diesem Jahr haben wir uns mit den Degussa Adventskalendern in unseren Niederlassungen etwas Besonderes überlegt – eine Inspiration für alle, die zu Weihnachten etwas wirklich Wertvolles verschenken möchten.“

Inspiration für bleibende Werte in der Weihnachtszeit

Der Degussa Adventskalender zeigt in der Vorweihnachtszeit vielfältige Möglichkeiten für Geschenke – von kleinen Aufmerksamkeiten bis zu hochwertigen Wertgeschenken. Edelmetalle können Freunde und Familie langfristig begleiten. Degussa unterstützt Kundinnen und Kunden mit Münzen, Barren und individuellen Geschenkoptionen in verschiedenen Preiskategorien, um bleibende Werte zu schenken.

Öffnungszeiten über die Feiertage

Wir sind auch während der Weihnachtszeit für Sie da – damit Sie Ihre Geschenke rechtzeitig und stressfrei besorgen können.

Montag–Mittwoch, Freitag: 9:00–17:00 Uhr

Besuchen Sie uns und entdecken Sie, wie einfach es ist, mit einem Geschenk bleibenden Wert zu schaffen.