L'Oréal Suisse SA

CES 2021: L'Oréal stellt den L'Oréal Water Saver vor, die nachhaltige Haarpflege-Technologie für den Salon und zuhause, entwickelt mit dem Schweizer Start-up-Unternehmen Gjosa

Genf

L'Oréal präsentierte am Montag auf der CES 2021 seine neueste Beauty-Tech-Innovation, den L'Oréal Water Saver, eine nachhaltige Haarpflege-Technologie für Salons und zu Hause. Die mit dem Schweizer Start-up-Unternehmen Gjosa entwickelte Innovation revolutioniert die Haarwäsche, indem sie den Wasserverbrauch reduziert und gleichzeitig das Erlebnis und die Wirksamkeit der Haarpflege verbessert.

Mit L'Oréal Water Saver wird das Ritual des Shampoonierens im Salon nachhaltiger. Seine innovative Technologie verwandelt das Erlebnis, indem sie eine Reduzierung des Wasserverbrauchs um bis zu 80% mit einer neuen Anwendung der Produkte kombiniert. Speziell von L'Oréal Professionnel und Kérastase für den L'Oréal Water Saver entwickelt, werden die Haarprodukte direkt in das Wasser eingearbeitet und mit Hilfe des Brausekopfs aufgetragen.

"Wir glauben, dass es unsere Verantwortung bei L'Oréal ist, unseren Teil zum Erhalt der natürlichen Ressourcen der Erde beizutragen. Jeder Tropfen Wasser ist kostbar, und unsere neue Technologie sorgt dafür, dass jeder Tropfen Wasser zählt", sagt Nicolas Hieronimus, stellvertretender CEO der L'Oréal-Gruppe. "L'Oréal Water Saver repräsentiert die nächste Phase unserer Beauty-Tech-Ambitionen - eine, die ein aussergewöhnliches, personalisiertes Schönheitserlebnis liefert und gleichzeitig unser Engagement für Nachhaltigkeit in jedem Aspekt unseres Geschäfts verkörpert."

L'Oréal Water Saver wurde durch eine Partnerschaft zwischen dem L'Oréal Technology Incubator und dem Schweizer Umweltinnovationsunternehmen Gjosa entwickelt. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Produkt, das die jahrhundertealte Formulierungsexpertise von L'Oréal mit der Kerntechnologie von Gjosa zur Wasseroptimierung verbindet, die das in Raketentriebwerken verwendete Prinzip der Fraktionierung auf Wasserströme anwendet. Wassertröpfchen prallen nach einer definierten Richtung und gleichmässigen Verteilung aufeinander. Dadurch wird ihre Grösse reduziert und ihre Geschwindigkeit beschleunigt. So wird sichergestellt, dass jeder Tropfen Wasser im Haarwasch- und Spülprozess genutzt wird und Shampoos, Conditioner und andere Behandlungen leichter auszuspülen sind.

Zu den bahnbrechenden Produkteigenschaften des L'Oréal Water Saver-Geräts gehören:

- Hohe Wassergeschwindigkeit und 80% Wasserreduzierung im Vergleich zur Standard-Haarwäsche : Die L'Oréal Water Saver Plattform verbraucht zwei Liter pro Minute, im Vergleich zu den haushaltsüblichen acht Litern, und das ohne erkennbaren Unterschied im Druck. - Patentiertes Cloud Cleansing - ein brandneues Haarpflegeerlebnis : Durch die Infusion speziell entwickelter, mikronisierter Haarpflegeformeln direkt in den Wasserstrom erzeugt L'Oréal Water Saver zehnmal kleinere Tröpfchen für eine bessere Aufnahme und schnelleres Ausspülen. - Daten-Dashboard und Wirkungsberichte : Wasser- und Kosteneinsparungsdaten werden in einem begleitenden Dashboard nachverfolgt, das Salonbesitzern eine Historie der Behandlungen sowie eine Nachverfolgung der Reduzierung von Wasser, Energie und Kosten bietet. - "Unsere Arbeit im L'Oréal Technology Incubator hat sich in den letzten zehn Jahren der Verbindung von Schönheit und Technologie verschrieben. Unser Ziel ist es, uns selbst herauszufordern, die uns bekannten Schönheitserlebnisse neu zu erfinden, um bessere, effizientere und persönlichere Ergebnisse für unsere Verbraucher zu erzielen. L'Oréal Water Saver wird durch fortschrittliche Technologie unterstützt - aber das Wichtigste ist, dass es die bestehende Haarpflegeerfahrung unserer Verbraucher verbessert und sie begeistert und inspiriert", so Guive Balooch, Leiter des L'Oréal Technology Incubator.

"L'Oréal Water Saver ist das Ergebnis einer beispielhaften exklusiven Partnerschaft, die ein jahrhundertealtes Erbe der Innovation in der Haarpflege mit modernster Technologie verbindet. Es stellt eine neue Art von nachhaltiger Erfahrung für die Verbraucher dar, und wir freuen uns darauf, sie auf der ganzen Welt aktiviert zu sehen", sagte Amin Abdulla, Mitbegründer von Gjosa.

Das L'Oréal Water Saver-Haarpflegeerlebnis ist ab sofort in ausgewählten L'Oréal-Salons in New York und Paris erhältlich; ein globaler Rollout wird sich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. In den nächsten Jahren wird L'Oréal Water Saver voraussichtlich in Tausenden von Salons zu finden sein und dann ein beachtliches Wassereinsparungspotenzial bieten - bis zu vier Milliarden Liter Wasser pro Jahr. Ein praktisches Gerät für die Dusche zu Hause wird zu einem späteren Zeitpunkt auf den Markt kommen.

Weitere CES 2021 Neuigkeiten von L'Oréal:

L'Oréal kündigte ausserdem die erste Markteinführung seiner preisgekrönten Perso-Technologie für Verbraucher an. Perso wurde auf der CES 2020 vorgestellt und ist ein KI-gestütztes System für zu Hause, das die ultimative Personalisierung der Schönheit darstellt.

Heute bringt L'Oréal Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso auf den Markt, das erste Gerät für personalisierte Lippenstifte, das man zu Hause benutzen kann. Dieses elegante, KI-gestützte Gerät, das ursprünglich vom L'Oréal Technology Incubator entwickelt wurde, verwendet Farbpatronen-Sets aus YSLs ikonischen Universen von Rot, Nude, Orange oder Fuchsia. Benutzer des Perso-Systems können mit einer einzigen Geste Tausende von massgeschneiderten Schattierungen des Velvet Cream Matte Finish-Lippenstifts von YSL kreieren. Eine limitierte Vorbestellung dieses bahnbrechenden Geräts zum Preis von 299 $ ist unter https://www.yslbeauty.com/rouge-sur-mesure für eine Auslieferung im Frühjahr 2021 erhältlich.

Über L'Oréal

Seit über 100 Jahren steht L'Oréal für Beauty. Mit ihrem einzigartigen internationalen Portfolio von 36 unterschiedlichen und sich ergänzenden Marken erzielte die Gruppe im Jahr 2019 einen Umsatz von 29,87 Mrd. EUR. Weltweit beschäftigt L'Oréal 88'000 Mitarbeiter. Als global führendes Unternehmen der Beauty-Branche ist L'Oréal in allen Vertriebskanälen präsent: Massenmarkt, Kaufhäuser, Apotheken und Drogerien, Friseursalons, Travel Retail, Markeneinzelhandel und E-Commerce. Forschung und Innovation sind das Herzstück der Strategie von L'Oréal. 4'100 Forscher stützen sich auf ihre Expertise, um den Schönheitsbedürfnissen weltweit gerecht zu werden. L'Oréal setzt sich konzernweit ehrgeizige Ziele für eine nachhaltige Entwicklung bis 2030 und will sein gesamtes Ökosystem für eine integrativere und nachhaltigere Gesellschaft einbeziehen.

Mehr Informationen unter https://mediaroom.loreal.com/en/

