Amazfit

Amazfit beim AliExpress Brand Fest: Sonderpreis auf die Amazfit ZenBuds am 20. und 21. Oktober

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Das zweitägige AliExpress Brand Fest bietet den Amazfit-Fans Sonderpreise

Die dynamische Smart-Wearable-Marke Amazfit wird am 20. und 21. Oktober am Brand Fest der weltweit führenden Plattform für Onlinehandel, AliExpress, teilnehmen. Im Rahmen des ersten zweitägigen Festivals, an dem Amazfit zum ersten Mal teilnimmt, werden den Amazfit-Fans die neuesten Produkte mit einem Sonderrabatt angeboten, darunter die Amazfit ZenBuds, die mit Red Dot Design Award 2020 ausgezeichnet worden sind.

Amazfit-Fans aus Russland, Brasilien, Spanien, Polen, der Ukraine und Italien können als erste an der Aktion teilnehmen und erhalten unter anderem Sonderpreise auf die neuen Uhren Amazfit Band 5 und die Amazfit Neo. Nutzer können den Amazfit AliExpress Online Store zu ihrer Favoritenliste hinzufügen, um sich neue Produkte anzeigen zu lassen. Amazfit bietet dementsprechend kostenlosen Versand weltweit an. Amazfit wird dank seines Marken-Renommees eine der einflussreichsten Marken in der Kategorie Smartwatch und Armband beim AliExpress Brand Fest sein.

Amazfit auf dem AliExpress Brand Fest: https://amazfit.aliexpress.com/store/4805136

Die Amazfit ZenBuds, die jetzt auf AliExpress erhältlich sind, wurden auf der CES 2020 vorgestellt und mit dem Red Dot Award für ihr Design und ihre innovativen Funktionen ausgezeichnet, die Menschen zu besserem Schlaf verhelfen. Die Amazfit ZenBuds sind intelligente, lärmmindernde Ohrhörer, die Störgeräusche reduzieren und entspannende Klänge abspielen. Gleichzeitig analysiert die intelligente Schlafüberwachungsfunktion jede Nacht die Schlafqualität und motiviert die Nutzer, gesunde Schlafgewohnheiten zu entwickeln.

Die Amazfit GT-Serie, das eleganteste und angesagteste Modell der sieben Amazfit-Produktsparten erscheint demnächst in aktualisierter Version. Neben den in Kürze erscheinenden Amazfit-Modellen GTS2 und GTR2 sind im Amazfit AliExpress Online Store demnächst innovativere und wettbewerbsfähigere Wearable-Produkte von Amazfit zu erwarten, darunter die Serien Stratos, Basic, Flagship, Health, Fashion, Outdoor und X.

Amazfit wurde im September 2015 gegründet und ist seit 2016 auf AliExpress zu finden. 2019 wurde der Amazfit AliExpress Store gegründet, der weltweit Wearable-Technology-Produkte anbietet. In nur einem Jahr ist Amazfit laut offiziellen Verkaufsdaten[1] die Nummer 1 unter den Smartwatch-Marken bei AliExpress geworden, hat seine Globalisierung schnell vorangetrieben und ist in über 70 Märkten weltweit erfolgreich tätig. An der Spitze stehen dabei unter anderem Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Russland, China und Indien.

[1] Amazfit ist eine der Top 10-Marken 2019-2020 von AliExpress.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1312515/1.jpg

Pressekontakt:

Yunya Liu

+86-15999658480

liuyunya@huami.com