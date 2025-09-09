Thunes

Thunes führt Echtzeit-Zahlungen in Marokko ein

Mitglieder des Direct Global Network von Thunes können nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in Marokko anbieten und damit der Nachfrage der Verbraucher nach einem schnelleren grenzüberschreitenden Handel gerecht werden

Thunes, die intelligente Superautobahn für weltweite Geldtransfers, gibt heute die Einführung von Echtzeit-Zahlungsdiensten in Marokko bekannt. Mitglieder seines Direct Global Network können nun Echtzeit-Zahlungen auf Bankkonten in diesem Land vornehmen. Die Einführung unterstützt Auszahlungen in marokkanischen Dirham (MAD) und ermöglicht den Mitgliedern von Thunes einen besseren Zugang zu Marokkos zunehmend vernetzter und digitalisierter Wirtschaft.

Marokko ist eines der Top- Empfängerländer in Afrika. Laut der Weltbank gingen im Jahr 2023 über 11,5 Milliarden US-Dollar nach Marokko, was die Bedeutung effizienter und erschwinglicher grenzüberschreitender Zahlungen in das Land unterstreicht.

Eine neue Studie von Thunes in seinem Bericht 2025 Report: Money Without Borders unterstreicht die entscheidende Rolle der Geschwindigkeit bei grenzüberschreitenden Geldtransfers. Die Studie ergab, dass 65 % der Expatriates bei der Auswahl einer Zahlungsmethode vor allem Wert auf Schnelligkeit legen. Dank der direkten Verbindungen von Thunes zum marokkanischen Bankennetzwerk werden Transaktionen in dieses Land schneller und transparenter als mit den bisherigen Systemen abgewickelt.

Aik Boon Tan, Leiter des Netzwerkbereichs bei Thunes, erklärte: „Angesichts der steigenden Nachfrage nach nahtlosen Echtzeit-Zahlungen nach Nordafrika ist Thunes bestrebt, schnelle und zuverlässige Alternativen zu herkömmlichen Systemen anzubieten. Die jüngste Erweiterung unseres Direct Global Network nach Marokko stellt einen bedeutenden Meilenstein für Thunes und unsere Mitglieder weltweit dar und bietet ihnen die Möglichkeit, die Geschwindigkeit ihrer grenzüberschreitenden Zahlungen für Verbraucher und Unternehmen erheblich zu erhöhen."

Chloé Mayenobe, Vorsitzende und Geschäftsleiterin bei Thunes, fügte hinzu: „Geschwindigkeit ist bei grenzüberschreitenden Zahlungen mehr als nur eine Präferenz, sie wird erwartet und ist für Endnutzer ein entscheidender Faktor bei der Auswahl einer Lösung. Mit der Einführung von Direktzahlungen nach Marokko bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, schnellere, kostengünstigere und transparentere Transaktionen in einen der wichtigsten Märkte Afrikas durchzuführen."

Mit dieser Erweiterung festigt Thunes seine Position als führender Anbieter von grenzüberschreitenden Echtzeit-Zahlungen und bietet optimierte Auszahlungsmöglichkeiten nach Marokko. Die Erweiterung unterstützt auch die Mission von Thunes, die nächste Milliarde Endnutzer in die Weltwirtschaft einzubeziehen und eine größere finanzielle Inklusion für diejenigen zu fördern, die Geld in das Land überweisen möchten.

Thunes ist der Smart Superhighway für den weltweiten Geldverkehr. Das firmeneigene Direct Global Network von Thunes ermöglicht es Mitgliedern, Zahlungen in Echtzeit in über 130 Ländern und mehr als 80 Währungen vorzunehmen. Das Netzwerk von Thunes stellt eine direkte Verbindung mit über 7 Milliarden mobilen Geldbörsen und Bankkonten weltweit her, sowie mit 15 Milliarden Karten über mehr als 320 verschiedene Zahlungsmethoden, wie GCash, M-Pesa, Airtel, MTN, Orange, JazzCash, Easypaisa, AliPay, WeChat Pay und viele mehr. Das Direct Global Network von Thunes zeichnet sich durch seine weltweite Reichweite, das hauseigene SmartX Treasury System und die Fortress Compliance Platform aus. Damit wird sichergestellt, dass die Mitglieder des Netzwerks bei der Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit weltweit eine konkurrenzlose Geschwindigkeit, Kontrolle, Transparenz, Sicherheit und Kosteneffizienz erhalten. Zu den Mitgliedern des Direct Global Network von Thunes gehören Giganten der Gig Economy wie Uber und Deliveroo, Super-Apps wie Grab und WeChat, MTOs, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleister und Banken. Thunes hat seinen Hauptsitz in Singapur und verfügt über Niederlassungen an 14 Standorten, darunter Atlanta, Barcelona, Peking, Dubai, Hongkong, Johannesburg, London, Manila, Nairobi, Paris, Riad, San Francisco und Shanghai. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.thunes.com/

