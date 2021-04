Extell Development Company

Extell Development Company meldet Umsatz von über 260 Mio. USD im ersten Quartal 2021

New York (ots/PRNewswire)

Der Immobilienentwickler verzeichnet große Verkaufserfolge im gesamten Portfolio

Die Extell Development Company - ein Full-Service-Immobilienentwickler für Wohn-, Gewerbe- und Gastgewerbeimmobilien in den USA - veröffentlicht Verkaufsdaten für sein gesamtes Portfolio. Im ersten Quartal 2021 unterzeichnete Extell im Rahmen seiner zum Verkauf stehenden Wohnanlagen neue Verträge im Wert von mehr als 260 Millionen USD und ist auf dem besten Weg, allein im April weitere 250 Millionen USD umzusetzen. Dieser Verkaufserfolg ist ein Beleg für die Stärke des Immobilienmarktes in New York City und anderer Hauptmärkte in den USA sowie für das Vertrauen der Verbraucher in das hochwertige Wohnangebot von Extell.

"Während der gesamten Pandemie haben wir stets an die Stärke und Widerstandsfähigkeit von New York City geglaubt", erklärte Gary Barnett, Gründer und Vorsitzender der Extell Development Company. "Jetzt, wo sich das Land langsam wieder öffnet, die New Yorker in die Stadt zurückkehren und die Impfkampagne schnelle Fortschritte macht, erkennen die Käufer, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für den Kauf ist, und sie nutzen die aktuellen Preise, bevor diese wieder ansteigen. Wir sind einer der wenigen Entwickler, die Optionen zu verschiedenen Preisen in der Stadt sowie auf anderen Märkten im ganzen Land anbieten können."

Extell verzeichnet ein solides Verkaufsvolumen bei Immobilien, von dem Hochhaus Brooklyn Point über das Pier Village in New Jersey bis zum Four Seasons Condominium in Vail, Colorado. Alle Extell-Immobilien bieten einen durchdachten Grundriss, einen spektakulären Ausblick, umfangreiche Ausstattungsprogramme und ein erstaunliches Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die wichtigsten Punkte:

- 2021 wurden im Central Park Tower 15 neue Verträge unterzeichnet, einige davon für Einheiten mit drei Schlafzimmern und einem spektakulärem Blick auf den Central Park. Weitere Verkäufe in dem neuen symbolträchtigen Wolkenkratzer reichen von Zwei-Zimmer-Wohnungen bis hin zu Wohnungen auf einer gesamten Etage. - Im ersten Quartal 2021 verzeichnete Brooklyn Point, das höchste Wohngebäude des Bezirks, 20 Verkaufstransaktionen. Allein im März wurden 11 Verträge unterzeichnet und das Projekt wird voraussichtlich im April 16 zusätzliche Verkäufe erzielen. - Im ersten Quartal 2021 wurden für den Wolkenkratzer One Manhattan Square 10 neue Verträge unterzeichnet. Darüber hinaus befinden sich für dieses Gebäude 14 zusätzliche Verkaufsverträge kurz vor einem Abschluss noch im April. - Mehrere Verkäufe in diesem Quartal führten dazu, dass im 70 Charlton alle verbleibenden Wohnungen mit einem oder drei Schlafzimmern verkauft wurden. Nur noch wenige Apartments mit zwei oder vier Schlafzimmern sind verfügbar. Die Immobilie ist jetzt zu 95 % verkauft. - Seit der Ankündigung von bis zu 20 % Rabatt auf ausgewählte Wohnungen Anfang dieses Jahres hat auch The Kent einen deutlichen Anstieg bei den Verkäufen verzeichnet. Derzeit laufen mehrere Verkaufsvorgänge für diese großen Wohnungen. Das Gebäude bietet großzügige Wohneinheiten und eine Steuerermäßigung auf 20 Jahre. - Nach vier Verkäufen an der 1010 Park Avenue im ersten Quartal 2021 und zwei weiteren Vollgeschosswohnungen, die im April in Auftrag gegeben wurden, ist nur noch ein Apartment in diesem renommierten Gebäude verfügbar: das außergewöhnliche Duplex-Penthouse. - Nachdem Anfang dieses Jahres sechs Wohnungen im ONE57 verkauft worden sind, ist auch dieses prächtige Gebäude ist jetzt zu 90 % verkauft. Auch die verbleibenden Einheiten werden wahrscheinlich schnell vergriffen sein, da die Käufer den Wert des ONE57 als eine der besten Immobilien in der so genannten "Billionaires 'Row" erkennen. - Da der Sommer vor der Tür steht, verzeichnet das Lofts Pier Village weiterhin einen Verkaufsboom. Hier steht eine ausgewählte Anzahl von Apartments zum Verkauf. Allein in diesem Jahr wurden in dem Wohngebäude an der Strandpromenade des Jersey Shore 12 Wohnungen verkauft. Das Projekt befindet sich in der Endphase des Verkaufs und es wird erwartet, dass bis Ende April 90 % der Einheiten verkauft werden. - Nach einer geschäftigen Wintersaison ist das erstklassige Urlaubsziel Vail Four Seasons weiterhin beliebt. Für seine außergewöhnlichen Eigentumswohnungen wurden Verträge im Wert von über 6,3 Millionen USD unterzeichnet. In der Immobilie steht nur noch eine Wohnung zum Verkauf.

Informationen zu den Objekten:

- Central Park Tower: Der Central Park Tower befindet sich in der West 57th Street über dem Flagship-Store von Nordstrom und ist mit 1.550 Fuß das höchste Wohngebäude der Welt. Das Gebäude bietet endlose Ausblicke, exquisite Architektur, großzügige Grundrisse und ein beispielloses Niveau an Dienstleistungen und Ausstattung. Kurz nach Beginn der Vertragsdurchführungen hat Extell kürzlich angekündigt, dass der Promi-Veranstaltungsplaner Colin Cowie eigene Erlebnis- und Gastronomie-Angebote für die Bewohner des Central Park Tower kreieren werde. Als exklusiver Lifestyle-Spezialist des Gebäudes wird das Team von Colin das ganze Jahr über Erlebnisse für den Central Park Club, einem privaten Club mit über 50.000 Quadratmetern, anbieten. Die Bewohner erhalten zudem exklusiven Zugang zum Flagship-Store von Nordstrom. Die Extell Marketing Group und die Corcoran Sunshine Marketing Group sind zusammen die exklusiven Vertriebs- und Marketingagenturen für das Gebäude. Die Preise im Central Park Tower beginnen bei 6,5 Millionen USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212-957-5557 oder auf www.centralparktower.com. - Brooklyn Point: Kurz nachdem Brooklyn Point seine ersten Bewohner in dem Gebäude willkommen geheißen hatte, kündigte die Gebäudeverwaltung einen zweiten Meilenstein an, und zwar eine neue Partnerschaft mit Ryan Serhant. Es ist damit die erste Immobilie, die mit der neuen Firma SERHANT des "Million Dollar Listing"-Stars zusammenarbeitet. Brooklyns höchstes Gebäude ist die einzige zum Verkauf stehende Residenz über dem City Point - einem 600.000 Quadratmeter großen Mekka mit Einzelhandels-, Speise- und Freizeitangeboten - und hat ein neues Niveau erstklassigen Wohnens in der Innenstadt von Brooklyn geschaffen. Das Gebäude verfügt über den höchsten Infinity-Pool für Privathaushalte der westlichen Hemisphäre, der Ende dieses Monats eröffnet wird und bietet eine atemberaubende Aussicht und mehr als 40.000 Quadratmeter Innen- und Außenangeboten, von denen viele jetzt für die Bewohner geöffnet sind. Das Gebäude befindet sich nur eine Haltestelle von Manhattan entfernt und den Bewohnern steht eine Vielzahl an Transportmöglichkeiten mit 11 U-Bahnlinien und der Long Island Rail Road in unmittelbarer Nähe zur Verfügung. Die Preise für eine Studio-Wohnung beginnen bei etwa 900.000 USD. Käufer in Brooklyn Point profitieren außerdem von einer Steuerermäßigung auf 25 Jahre und extrem niedrigen Haltekosten. Weitere Informationen erhalten Sie unter 718-222-5770 oder auf www.brooklynpointnyc.com. - One Manhattan Square: Der One Manhattan Square steht zur sofortigen Belegung zur Verfügung und läutete eine neue Ära des Luxuswohnens am Ufer der Lower East Side ein. Der verglaste Wohnturm ist eine urbane Oase mit beeindruckendem Blick auf die New Yorker Skyline und das Wasser. Er verfügt über 100.000 Quadratmeter Innen- und Außenausstattung für die private Nutzung. Die Immobilie verfügt über New Yorks größten privaten Garten, eine einzigartige 1 Hektar große Anlage, in der die Bewohner Natur hautnah erleben können. Die Käufer schätzen auch die erheblichen Kosteneinsparungen, die mit einer 20-jährigen Steuerermäßigung und den besonders niedrigen Nebenkosten verbunden sind. Die Extell Marketing Group und die Corcoran Sunshine Marketing Group sind zusammen die exklusiven Vertriebs- und Marketingagenturen für das Gebäude. Die Preise beginnen bei 1,09 Millionen USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212.252.1560 oder auf www.onemanhattansquare.com - 70 Charlton: Das Gebäude ist beinahe ausverkauft: Jetzt ist die letzte Gelegenheit, ein Apartment im 70 Charlton in West Soho zu ergattern. Die 92 gut ausgestatteten Wohneinheiten bieten eine Architektur, die eine Hommage an die umliegende Nachbarschaft darstellt. Sie verteilen sich auf zwei Flügel, die durch einen geschlossenen Fußweg mit Blick auf einen schön angelegten, grünen Innenhof verbunden sind. Zu den Annehmlichkeiten gehören ein Salzwasser-Innenpool, ein Fitnesscenter, ein Dampfbad, ein begrünter Innenhof, ein Sportplatz im Freien, eine Lounge für Anwohner, ein Kinderspielzimmer und ein Fahrradkeller. Die Preise beginnen bei 2,7 Millionen USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212.675.7070 oder auf www.70charlton.com. - The Kent: The Kent ist sofort bezugsfertig und bietet die einzige Steuerermäßigung auf 20 Jahre an der Upper East Side: Das perfekte Zuhause für Familien. Das Gebäude befindet sich in der Nähe einer Vielzahl der besten Schulen der Stadt und besticht architektonisch durch sein Art-Deco-inspiriertes Design und seine Innenräume, die die klassische Eleganz und Pracht der Upper East Side widerspiegeln. The Kent beherbergt 83 großzügige Eigentumswohnungen mit zwei bis fünf Schlafzimmern und bietet umfassende Lifestyle-Angebote, die auf mit drei Etagen Unterhaltung für alle bieten, sowohl innen als auch im Freien. Zu den Annehmlichkeiten gehören eine von Lenny Kravitz entworfene Sound Lounge und "Camp Kent", ein Spielerlebnisbereich im Innen- und Außenbereich mit einem 55 Fuß großen Hallenbad und vielem mehr. Die Preise beginnen bei 4,4 Millionen USD für ein Drei-Zimmer-Apartment. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212-922-9595 oder auf www.TheKentNYC.com. - 1010 Park: Das Gebäude 1010 Park Avenue, auch "Juwel an der Park Avenue" genannt, befindet sich an dem prestigeträchtigsten Korridor der Upper East Side auf der Park Avenue zwischen der 84. und 85. Straße. Das Gebäude bietet eine überzeugende Gelegenheit, eine Neubau-Wohnung mit erstklassigen Annehmlichkeiten auf drei Etagen zu kaufen und sofort einziehen zu können. Das 1010 Park bietet ein Höchstmaß an Privatsphäre und verfügt über einen zugangskontrollierten Aufzug, der die sichere Ankunft in jeder der privaten Empfangslobbys der 11 Wohneinheiten gewährleistet. In der 1010 Park Avenue steht nur noch eine außergewöhnliche Wohnung zum Verkauf, nämlich das Duplex-Penthouse. Die Preise für diese einzigartige Wohneinheit sind auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212-583-1010 oder auf www.1010ParkAvenue.com. - ONE57: Der rekordverdächtige Wohnturm, der die Entwicklung in der 57. Straße anführte, die heute als einer der prestigeträchtigsten Wohngegenden der Welt gilt, bietet einen herrlichen Blick auf den Central Park und die Stadt. Die Wohnungen befinden sich über dem preisgekrönten Fünf-Sterne-Hotel Park Hyatt New York und die Bewohner haben vollen Zugang zu den Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten und Dienstleistungen des Hotels. Zu den privaten Annehmlichkeiten gehören ein Film- und Aufführungsraum, ein dreifacher Innenpool und ein Wellnessbereich, eine Bibliothek, ein Speisesaal, ein Fitnesscenter und vieles mehr. Die aktuell verfügbaren Wohneinheiten im ONE57 beginnen bei 4,05 Millionen USD. Weitere Informationen erhalten Sie unter 212-570-1700 oder E-Mail unter sales@one57.com. - The Lofts Pier Village: Wer sich ein Zuhause im The Lofts Pier Village - einer Wohnanlage an der Strandpromenade der Stadt Long Branch am Jersey Shore - sichern will, hat nicht mehr viel Zeit. Die Immobilie ist bereits zu über 85 % verkauft. Das Lofts Pier Village bietet durchdachte Wohnhäuser am Meer mit offenen Grundrissen, privaten Terrassen sowie den charakteristischen Sonderanfertigungen und dem Design von Extell. Das Lofts Pier Village bietet den Käufern eine ganzjährige luxuriöse Zuflucht und einen entspannenden Lebensstil. Zu den Annehmlichkeiten zählen ein privater Park, ein Außenpool und Poolhäuschen, eine Poolterrasse mit Handtuchservice, ein Loungebereich mit Feuerstellen und Grills und vieles mehr. Die Preise für die noch verfügbaren Einheiten beginnen bei 630.000 USD. Die Käufer profitieren auch von einem beispiellosen Steuererleichterungsprogramm (PILOT) über 30 Jahre, das die Haltekosten erheblich senkt. Weitere Informationen erhalten Sie unter 732-847-0010 oder auf www.piervillagelofts.com. - Vail Four Seasons: Das Four Seasons Resort & Residences Vail wurde 2016 von Extell übernommen und ist die führende Adresse in einem der berühmtesten Winterresortziele der Welt, Vail, Colorado. Mit 121 Gästezimmern und 13 Zwei-zu-Vier-Schlafzimmer-Residenzen bietet das Hotel mit vier Diamanten einen 15.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich, ein berühmtes Restaurant und exklusive Skieinrichtungen am Fuße der Gondola One in Vail. Die letzte verbleibende Eigentumswohnung zum Verkauf kostet 13,99 Millionen USD.

Weitere Informationen zur Extell Development Company finden Sie unter www.extell.com