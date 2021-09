SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd.

2G/3G Phase Out, SIMCom innoviert LTE Cat.1 & LPWA Modul-Lösungen

Shanghai (ots/PRNewswire)

SIMCom Wireless Solutions Limited (SIMCom) hat am 22. September erfolgreich ein Webinar zum Thema "LPWA and Cat.1 is Booming with 2G/3G Sunset" abgehalten, an dem über 1000 Personen teilnahmen.

Die 2G- und 3G-Netze laufen weltweit aus, was zu vielen Bedenken und Fragen von Unternehmen, Behörden und Branchen führt, die Geräte auf der Grundlage älterer Netze einsetzen. Das IoT wird einen Generationswechsel von 2G und 3G zu LPWA / Cat.1 im 5G-Zeitalter erleben.

Als fortschrittlicher Modullieferant hat SIMCom diesen Trend vorausgesehen und eine Reihe von Lösungen entwickelt, die LPWA-, Cat.1/Cat.M- und 5G-Module umfassen, um die Anpassung an die sich schnell verändernde IoT-Welt zu erleichtern.

LTE Cat.1 ist eine kostengünstigere Lösung, die für funktionsreichere IoT-Anwendungen konzipiert ist. Es kann Datenströme und volle Mobilität unterstützen. SIMCom hat eine Reihe von Cat.1-Modulen entwickelt, wie z.B. A7672, A7670, A7682E, SIM7600 und andere. SIMCom Cat.1 Modul A7670, A7672 und NB-IoT Modul SIM7060 sind Pin-to-Pin SIMCom?s 2G klassisches Modul SIM800F, was eine kurze Time-to-Market ermöglicht und die Entwicklungskosten für Kunden reduziert.

In Bezug auf SIM800C und SIM868 kann der A7682E eine gute Wahl sein, da er Pin an Pin mit SIM800C verbunden ist. Auf der Basis des Cat.1-Moduls A7670 von SIMCom wurde erfolgreich eine Haustierortungslösung entwickelt, die eine präzise Ortung ermöglicht und das Tier jederzeit auffindbar hält. Außerdem unterstützt es die Wiedergabe von Spuren, so dass Sie den geheimen Aufenthaltsort Ihres Haustiers leicht finden können.

LPWA ermöglicht die Verbindung von Geräten, die kleine Datenmengen, eine geringe Bandbreite und eine lange Akkulaufzeit benötigen. SIMCom hat SIM7022, SIM7080, SIM7020 usw. entwickelt, die weithin in Stromzählern, Gasdetektoren, Umweltüberwachung und Trackern eingesetzt werden. SIM7022 ist eine Multiband-NB-IoT-Modullösung in SMT-Ausführung, die mit SIM800C und SIM7020 kompatibel ist und dazu beitragen kann, die Investitionen der Kunden zu maximieren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der SIMCom-Website www.simcom.com.

