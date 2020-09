SIMCom Wireless Solutions Co., Ltd.

SIMCom 5G-Modul SIM8202G-M2 treibt das Smart Internet of Everything voran

Shanghai (ots/PRNewswire)

Die kommerzielle Nutzung von 5G beschleunigt das so genannte "Internet of Everything", bringt Aktualisierungen der zellularen IoT-Technologie mit sich, was die Industriekette dazu veranlasst, Technologien und Produkte ständig zu aktualisieren und zu verbessern. Kürzlich brachte SIMCom ein ultrakleines 5G-Modul SIM8202G-M2 auf den Markt, das nicht nur die 5G-Produktlinie von SIMCom noch diversifizierter macht, sondern auch 5G-Anwendungsszenarien effektiv unterstützt.

1. Die Reformation der Robotik

SIMCom 5G-Module wurden in intelligenten 5G-Cloud-Robotern eingesetzt, welche die besten Carrier sind, um die fortschrittlichen technischen Merkmale von 5G-Netzwerken, wie hohe Bandbreite, massive Konnektivität und niedrige Latenz zu praktizieren. Mit Hilfe von 5G-Modulen können vom Roboter erfasste Bild-, Video- und Sensordaten an das intelligente Gehirn in der Cloud übertragen werden, um das Intelligenzniveau und die Servicefähigkeit des Roboters zu verbessern. Intelligente Roboter in der Cloud entwickeln sich allmählich zu einer wichtigen Servicekraft in der Community, in der medizinischen Versorgung, im Einzelhandel und in anderen Szenarien.

2.4K/8K HD Video

Der 5G-Videoserver macht den Fernunterricht möglich. Das 4K/8K-HD-Video von 5G und die virtualisierte Szene in Kombination mit VR/AR können abstrakte Lerninhalte visualisieren, den Schülern eine immersive Lernerfahrung bieten, die mit herkömmlichen Lehrbüchern nicht erreicht werden kann, und die Initiative der Schüler zum Erwerb von Wissen und zur Vertiefung ihres Kenntnisstands fördern. Gleichzeitig können viele teure Experimentier- und Trainingsgeräte aufgrund von Preisrestriktionen nicht allgemein zugänglich gemacht werden. Durch die Einrichtung eines virtuellen Labors auf einem Multimedia-Computer können die Studenten virtuelle Instrumente immersiv bedienen und die Lerneffizienz verbessern.

3. 5G backpack ermöglicht Live-Übertragung jederzeit und überall

In der Vergangenheit war die Bildqualität von Live-Übertragungsvideos, begrenzt durch Netzwerkverbindungen, nicht hoch, und es dauerte lange, eine Glasfaserverbindung herzustellen. In 5G backpack wurde das 5G-Modul von SIMCom verwendet, das HD-Live-Streaming ermöglicht. Es reduziert effektiv die Kosten für das Live-Streaming und ermöglicht so die Interaktion in Echtzeit.

4. Industrielle Gateways

Das SIMCom 5G-Modul SIM8202G-M2 wurde im 5G-Industrie-Gateway verwendet, mit dessen Hilfe Benutzer schnell auf das High-Speed-Internet zugreifen und eine sichere und zuverlässige Datenübertragung erreichen können. Es eignet sich für EMS (Energiemanagementsystem), MES (Manufacturing Execution System) und den Produktionsprozess von produzierenden und verarbeitenden Unternehmen, die Signalerfassung und Datenübertragung, wodurch eine industrielle Automatisierung erreicht wird.

5. CPE verbindet mehr Geräte mit dem Netzwerk

SIMCom und Coolpad haben gemeinsam ein CPE auf den Markt gebracht, welches das Anwendungsproblem der sogenannten "letzten Meile" effektiv löst. Es wandelt das Signal des Trägernetzwerks in ein Wi-Fi-Signal um, so dass mehr Geräte an das Netzwerk angeschlossen werden können. Mit Hilfe des CPE kann man auf Mobiltelefonen, iPads und Laptops im Internet surfen und dabei das ultraschnelle Internet-Erlebnis von 5G genießen.

