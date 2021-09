Porsche Schweiz AG

Erstes Schweizer Porsche Studio eröffnet in Zürich

Rotkreuz (ots)

Am 13. September 2021 eröffnet das Porsche Zentrum Zürich in Riesbach nach zweimonatigen Umbauarbeiten als erstes Porsche Studio in der Schweiz. Die Grundlage bildet "Destination Porsche" - ein Retail-Konzept, das derzeit weltweit ausgerollt wird und als Dach für verschiedene Formen stationärer Porsche-Handelsbetriebe dient. Die Eröffnung des Zürcher Porsche Studios markiert den Roll-out dieses neuen Handelskonzeptes im Schweizer Markt, mit dem die klassischen Schauräume der Porsche Zentren zu Orten des Erlebens und Anfassens der Marke und Produkte werden. Die 14 Porsche Zentren des Stuttgarter Sportwagenbauers in der Schweiz werden in den kommenden Jahren ebenfalls vielseitig umgestaltet. Den kompletten Neubau eines Porsche Zentrums plant die F. + M. Konstantin AG gegenüber des bestehenden Porsche Zentrum Aargau.

