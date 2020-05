Porsche Schweiz AG

43. Internationaler Museumstag am 17. Mai 2020

Freier Eintritt ins Porsche Museum - digitale Live-Führungen bei Instagram

Stuttgart (ots)

Zum 43. Internationalen Museumstag lädt das Porsche Museum am 17. Mai 2020 jedermann zu einem kostenfreien Besuch ein. Passend zum diesjährigen Motto "Das Museum für alle - Museen für Vielfalt und Inklusion" werden am kommenden Sonntag auch digitale Live-Führungen bei Instagram @porsche.museum angeboten. So kann man von überall auf der Welt teilnehmen und erleben, wie Porsche die Ideen und Werte seiner Marke aus der Vergangenheit in die Zukunft transportiert.

"In Zeiten wie diesen, in denen Reisen eine besonders grosse Herausforderung darstellt, ist digitale Vielfalt wichtiger denn je", sagt Achim Stejskal, Leiter Heritage und Porsche Museum.

Am Internationalen Museumstag führen zwei Guides jeweils eine Stunde lang auf Deutsch und Englisch durch die Ausstellung, die aktuell mehr als 80 Fahrzeuge auf 5.600 Quadratmeter umfasst. Dabei greifen sie besondere Exponate auf und geben einen Einblick in die Unternehmenshistorie. Die digitalen Live-Rundgänge führen vorbei an Prototypen, Kleinexponaten, Renn- und Serienfahrzeugen. Die deutschsprachige Tour, die sich Interessierte bei Instagram ansehen können, startet um 18.30 Uhr, die englische Führung um 00.00 Uhr (MESZ). Die Termine liegen bewusst ausserhalb der regulären Öffnungszeiten - frei nach dem Motto "Das Museum für alle". Die Führungen werden ausserdem in den folgenden Sprachen aufgezeichnet und im Porsche News TV ab Sonntag abrufbar sein: Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Türkisch, Kroatisch, Rumänisch, Spanisch und Portugiesisch. "Für jede dieser Sprachen haben wir einen Muttersprachler im Porsche Museum. Wir möchten uns mit den Videos, die den Live-Charakter einer Führung wiedergeben, bei unseren Fans in der ganzen Welt bedanken und ihnen ein Stück Porsche Museum nach Hause bringen", erklärt Stejskal.

Der Aktionstag wird jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen, um auf das breite Spektrum der Museumsarbeit und die thematische Vielfalt der Museen in aller Welt aufmerksam zu machen. Deutschlandweit bieten Museen an diesem Sonntag besondere Aktionen, Ausstellungen oder einen Blick hinter die Kulissen an. Schirmherr des Museumstags ist Dr. Dietmar Woidke, Präsident des Bundesrates.

Porsche Museum auf Instagram: instagram.com/porsche.museum/ sowie Videos auf Porsche NewsTV: newstv.porsche.de

Weitere Informationen sowie Film- und Foto-Material im Porsche Newsroom: newsroom.porsche.de.

