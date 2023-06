Zürcher Radio-Stiftung

Prominente neue Stiftungsräte in der Zürcher Radio-Stiftung

Zürich (ots)

Die Zürcher Radio-Stiftung wählte Christoph Bürge und Felice Zenoni zu neuen Stiftungsratsmitgliedern.

Felice Zenoni, der erfolgreiche Schweizer Dokumentarfilmer, war ab 1990 bei SRF als Moderator, Redaktor, Produzent, Film- und Studio-Regisseur tätig. 1999 wechselte er als Redaktor und Regisseur zur Firma Mesch & Ugge AG, deren Mitinhaber er 2021 wurde. Seit 2002 realisiert er Fernseh- und Kino-Dokumentarfilme, die auch international Beachtung finden. So wurde sein Film "Charlie Chaplin - The Forgotten Years" am New York Festival und am UNESCO Festival International du Film d'Art ausgezeichnet. "Fedier - Urner Farbenvirtuose", sein dritter Kino-Dokumentarfilm, kam 2022 in die Schweizer Kinos. Für SRF produziert er fundiert recherchierte Filme zu publikumsnahen Themen wie "Yehudi Menuhin - The Swiss Years", "Oh mein Papa - Paul Burkhard", "Der General" (Mythos General Guisan) oder "Der Spitzel und die Chaoten" (Zürcher Fernsehpreis 2021). Sein neuster Film "Der Kristallhüter vom Gotthard" erscheint im Herbst 2023.

Christoph Bürge ist ein international renommierter TV-Profi. Mitte der 80er Jahre startete er als Kulturveranstalter in der Roten Fabrik in Zürich, wo er zahlreiche Veranstaltungen im Pop-Rock Bereich organisierte. Anfang der 90er Jahre verantwortete er bei SRF die Sendungen "Traumziel", "grell-pastell" und "Casa Nostra" und wurde 1995 stellvertretender Redaktionsleiter Show. 1999 wechselte er zum Privatfernsehen: zuerst zu TV3 als Programmdirektor, dann zum ungarischen Fernsehen als Creative Director, zu SBS (Scandinavian Broadcasting System) als Geschäftsführer in Rumänien und zu ProSieben/Sat 1 als Unterhaltungschef. 2010 wurde er Direktor von B&B Endemol, wo er gemeinsam mit seinem Team für die Sendung "Üsi Badi", die er konzipiert hatte, 2010 den Zürcher Fernsehpreis erhielt. Später wurde er Geschäftsführer der Freddy-Burger-Management-Group, die er 2020 verliess und die Firma Oryx Entertainment GmbH gründete.

Christoph Bürge und Felice Zenoni sind auch in der Jury für den Zürcher Radio- und den Zürcher Fernsehpreis, die mit insgesamt CHF 50'000.-- dotiert sind und alle zwei Jahre von der Zürcher Radio-Stiftung vergeben werden. Die Ausschreibung für die Preise 2023 findet vom 30. Juni bis 30. September statt.

Weiter Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch

Für den Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung: Ruth Halter-Schmid, Präsidentin