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graubünden Tourismustag 2026: für mehr Emotionalität und glückliche Gäste

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Graubünden Tourismustag 2026: für mehr Emotionalität und glückliche Gäste

Der graubünden Tourismustag 2026 rückt unter dem Motto «Gefühlt wie.» die Emotionen als Schlüssel für ein gelungenes Gästeerlebnis in den Mittelpunkt. Der wichtigste Branchenanlass von Graubünden Ferien findet am Donnerstag, 28. Mai 2026, in Chur statt. Expert*innen aus Wirtschaft und Tourismus teilen Strategien und Praxisbeispiele für Tourismusverantwortliche.

Reisen macht glücklich. Und dies liegt nicht nur am Angebot, Ferien beeinflussen das Wohlbefinden vielfältig. Wie können Tourismusverantwortliche gezielt positive Emotionen bei ihren Gästen wecken? Dieser Frage geht der diesjährige graubünden Tourismustag nach. Aus touristischer Perspektive wird beleuchtet, welche Bedeutung menschliche Gefühle beim Reisen haben. Fachleute aus unterschiedlichen Berufsfeldern teilen am Tourismustag vom 28. Mai 2026 in Chur ihr Wissen für den Bündner Tourismus. Unter anderen:

Nick Martin, Abenteurer und Bestseller-Autor, zeigt, auf welche Botschaften es im Tourismus ankommt.

Claudia Schmid von der EHL Hotelfachschule Passugg erklärt «Affective Hospitality» mit Einbezug von emotionaler Intelligenz.

Veronica Weisser, UBS Schweiz, erläutert Chancen aufgrund der demografischen Entwicklung.

Nicolas Sol, Booking.com, weiss, wie KI beim Buchungsverhalten mitmischt.

Guido Berger, SRF Digital, kennt die psychologischen Tricks von Apps.

Peter Barandun, Präsident von Swiss-Ski, nennt Erfolgsrezepte aus dem Sport.

Michael Hartweg, Unternehmer, teilt Begeisterung für die Vision der Olympischen und Paralympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz.

Ludwig Hasler, Autor und Philosoph, regt überraschend zum Perspektivenwechsel an.

Und:

Peter Düggeli, Moderator SRF Club und USA-Kenner, beurteilt die weitere Entwicklung der spannungsgeladenen US-Politik.

Moderiert wird der Anlass von Oceana Galmarini.

Der Tourismustag richtet sich an alle Dienstleistenden und Fachkräfte aus dem Tourismus. Mitglieder von Graubünden Ferien profitieren von limitierten Gratis-Tickets. Martin Vincenz, CEO von Graubünden Ferien, sagt zum Programm: «Der graubünden Tourismustag wird aus vielen Blickwinkeln aufzeigen, wie wichtig emotionale Erlebnisse sind.»

Generalversammlung und Inspiration Night am Vortag

Am Vortag des graubünden Tourismustages, am 27. Mai 2026, findet die Generalversammlung von Graubünden Ferien statt. Im Anschluss daran bietet die «Inspiration Night» in Form eines Dinners eine zusätzliche Plattform für Austausch und Vernetzung. Die Kombination der Anlässe bietet die Gelegenheit, sich umfassend über Neuigkeiten und Trends im Bündner Tourismus zu informieren.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.graubuenden.ch/tourismustag

Hinweis: Medienschaffende sind herzlich zur Generalversammlung von Graubünden Ferien am 27. Mai 2026 sowie zum graubünden Tourismustag am 28. Mai 2026 eingeladen.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch