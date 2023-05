Graubünden Ferien

Neue Fairtrail-Saison ist gestartet

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Ganz «patgific» auf Bündner Wegen: Neue Fairtrail-Saison ist gestartet

In den letzten Jahren hat das Bedürfnis, die eigene Heimat zu erkunden, wieder zugenommen. Damit sich alle, die in den Bündner Bergen unterwegs sind, weiterhin entspannt begegnen, geht die Kampagne «Fairtrail Graubünden» in die nächste Saison. An der Cycle Week in Zürich ist heute die Kampagne 2023 mit der Präsentation des neuesten Clips mit MTB-Weltmeister Nino Schurter eröffnet worden. Fairdinands mischten sich in der Europaallee unters Publikum.

Ob zu Fuss oder auf dem Bike – in Graubünden geht es über Stock und Stein, durch Wälder und Wiesen und entlang von Gletscherseen und Bergbächlein. Damit das auf dem grössten Wegnetz der Schweiz zwischen all den verschiedenen Nutzergruppen nicht zu roten Köpfen führt, hat der Kanton Graubünden im Herbst 2019 die Kampagne «Fairtrail» für Toleranz und ein entspanntes Miteinander lanciert. Denn eines ist sicher: Wandern ist im Trend. Und Biken ebenso. Noch immer zählen die beiden Sportarten zu den liebsten der Schweizer*innen.

Mit der bereits 4. Fairtrail-Saison gilt es auch dieses Jahr, das gelebte, freundschaftliche Miteinander beim Wandern und Mountainbiken in Graubünden zu propagieren. Dank einer Kooperation mit Graubünden Ferien setzt sich der zehnfache MTB-Weltmeister Nino Schurter als Testimonial für «Fairtrail» ein. «Ich habe das Glück, auf den Bündner Trails zu trainieren. Es ist für mich eine echte Herzensangelegenheit, dass wir diese schöne Infrastruktur für die nächste Generation erhalten», begründet Schurter sein Engagement für «Fairtrail Graubünden». Im jüngsten Clip zur Kampagne begegnet Schurter hoch über Davos einer ungewöhnlichen Trekkinggruppe. Der Clip wurde an der Cycle Week, dem nationalen Velofestival in Zürich, heute erstmals vorgestellt.

Fairdinands sind wieder unterwegs

Nebst MTB-Weltmeister Nino Schurter sind es die vielen freundlichen Fairdinands, die der Fairtrail-Kampagne ein Gesicht geben. In jeder Saison sind die mehrheitlich Wander- und Bike-Guides zu zweit an gut besuchten Orten in den Bündner Bergen unterwegs, um für Verständnis unter allen Wegnutzenden zu sensibilisieren und um auf das richtige Verhalten in der Natur und auf den Trails aufmerksam zu machen. 2022 führten die Fairdinands im ganzen Kanton Graubünden in 54 Einsatztagen rund 3200 Gespräche. Die Reaktionen waren äusserst positiv. Bikende wie Wandernde begrüssten die Kampagne. Der Grossteil der Befragten konnte sich an keine Konflikte auf Wanderwegen und Trails erinnern.

An der Cycle Week 2023 (bis 14. Mai 2023) sind die Fairdinands ebenfalls vor Ort. Wie schon im letzten Jahr verteilen sie in der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof unter den Besuchenden Give-Aways wie zum Beispiel die Fairtrail-Glocke, mit der Biker*innen auf Wanderwegen auf sich aufmerksam machen können. Und natürlich sind die Fairdinands in der Limmatstadt auch Graubünden-Botschafter: Denn im beliebten «Home of Trails» steht ein 11'000 Kilometer langes Wegnetz grundsätzlich allen offen – gegenseitiger Respekt, wie es die Fairtrail-Kampagne propagiert, vorausgesetzt.

Über Fairtrail:

Mit der Kampagne «Fairtrail» wirbt der Kanton Graubünden seit Herbst 2019 für Toleranz und ein entspanntes Miteinander auf den Bündner Wanderwegen und Trails. Die langjährige Kommunikationskampagne setzt bei der Sensibilisierung von Gästen und Einheimischen auf eine gesunde Portion Bündner Humor. Im Kanton Graubünden ist das Biken auf Wanderwegen grundsätzlich erlaubt, sofern nicht ein amtliches Fahrverbot das ausdrücklich verbietet. Wandernde dürfen auf die besondere Rücksicht der Bikenden zählen und haben in jedem Fall Vortritt. Informationen unter www.fairtrail.ch

Über die Cycle Week:

Die Cycle Week, das nationale Velofestival, umfasst die ganze Velowelt. Das Festival vom 11. bis 14. Mai 2023 zeigt in der Europaallee beim Zürcher Hauptbahnhof und in der Zürcher Brunau neue Trends und Entwicklungen, aber auch alles, was sich bewährt hat und den Velofans lieb und teuer ist. Es unterhält, vermittelt Wissen, animiert die Menschen zum Velofahren und bestärkt Vielfahrer*innen in ihrer Überzeugung. Es gibt Fahrtechnikkurse, Social Rides und über 150 Workshops zu Themen wie Ernährung, Training oder Bikepacking. Programm unter www.cycleweek.ch.

Graubünden Ferien Luzi Bürkli, Leiter Unternehmenskommunikation Tel. +41 81 254 24 35 luzi.buerkli@graubuenden.ch