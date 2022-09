SwissSkills

SwissSkills 2022: 75 Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus dem Kanton Bern

Bild-Infos

Download

Medienmitteilung Verein SwissSkills Bern, 11. September 2022

SwissSkills 2022: 75 Medaillengewinnerinnen und -gewinner aus dem Kanton Bern

Nach vier Tagen mit spannenden und begeisternden Wettkämpfen haben die SwissSkills 2022 ihre Gewinnerinnen und Gewinner. 279 Teilnehmende durften gestern Abend in Bern eine Medaille und die Glückwünsche von Bundesrat Guy Parmelin entgegennehmen. 75 Medaillengewinnerinnen und -gewinner kommen aus dem Kanton Bern.

Mehr als 1000 junge Fachkräfte haben seit dem Mittwoch an 87 Berufswettkämpfen die Schweizermeisterinnen und Schweizermeister erkoren. An der dreistündigen, von vielen Emotionen geprägten Siegerehrung am Samstagabend konnten die drei Erstplatzierten pro Beruf eine Medaille in Empfang nehmen. Die Debrunner Acifer Trophy für den besten Schweizermeister ging an Matthias Baumann, Landwirt aus Madiswil BE. Er erhält einen Personenwagen mit Hybridantrieb während eines Jahres zur freien Verfügung.

Kanton Bern: 75 Medaillen

75 der 279 Gewinnerinnen und Gewinner von Medaillen kommen aus dem Kanton Bern. Die insgesamt 240 Berner Teilnehmenden holten 27 goldene, 25 silberne und 5 bronzene Auszeichnungen sowie 156 Top-Rangierungen.

Für den Kanton Bern haben Schweizermeistertitel geholt:

Matthias Baumann, Madiswil, Landwirt/in

Gilles Beutler, Wabern, Bootbauer/in

Maxime Boillat, Loveresse, Strassenbauer/in

Dominic Brügger, Reichenbach, Polymechaniker/in Automation

Stefanie Fahrni , Trubschachen, Bekleidungsgestalter/in

Ibrahim Farhad, Biel, Mikromechaniker/in - Mikrozeichner/in

Julia Fuchs, Lauterbrunnen, Hotellerie - Hauswirtschaft

Yanic Fürst, Laupen, Gebäudetechnikplaner/in Lüftung

Jens Grünig, Wangen an der Aare, Fahrzeugschlosser/in

Luca Hänggeli, Arni, Kältesystem-Planer/in

Marc Jufer, Lotzwil, Fachmann/-frau Betriebsunterhalt I Werkdienst

Lukas Kämpf, Sigriswil, Cloud Computing

Lara Kaufmann, Riggisberg, Carrosserielackierer/in

Jonas Keller, Oberbipp, Schweisser/in

Sascha Künzi, Zwieselberg, Kältesystem-Monteur/in

Ajlin Luleski, Langenthal, Kosmetiker/in

Andri Laurent Marthaler, Mühleberg, Spengler/in

Selina Messerli, Hinterfultingen, Florist/in

Sven Muster, Moutier, Strassenbauer/in

Janik Rüeger, Bargen, Hufschmied/in

Nina Romana, Scheidegger, Ursenbach, Raumausstatter/in

Henric Schilt, Heimberg, Gebäudetechnikplaner/in Heizung

Carmen Többen, Oberhofen am Thunersee, Hotel Receptionistin

Samuel von Gunten, Schwanden (Sigriswil), Sanitärinstallateur/in

Tanja Wampfler, Courtelary, Milchtechnologe/login

Cyrill Wüthrich, Signau, Maurer/in

Lara Alyssia Wyss, Brügg, Coiffeur / Coiffeuse

Stolzer Bundesrat

Bundesrat Guy Parmelin gratulierte jeder Gewinnerin und jedem Gewinner persönlich. Er zeigte sich in seiner Ansprache stolz auf die Teilnehmenden der SwissSkills 2022. Sie hätten ihr Bestes gegeben und ein aussergewöhnliches Schlaglicht auf die enorme Vielfalt der Berufsbildung in unserem Land, ihre Qualität und Effizienz geworfen.

«Sie gehören zur Elite der Schweizer Berufsbildung», rief der begeisterte Wirtschaftsminister den Berufstalenten zu. Parmelin gab sich überzeugt, dass jene Gewinnerinnen und Gewinner, die an den internationalen Wettkämpfen EuroSkills 2023 und WorldSkills 2024 teilnehmen, die Schweiz würdig vertreten würden. Zudem wünschte er dem SwissSkills National Team viel Erfolg für die anstehenden World Skills Competition 2022. Das dezentrale Wettkampfformat findet in 15 Ländern statt, darunter auch in sechs Schweizer Städten.

Familientag letzter Höhepunkt

Heute Sonntag gehen die SwissSkills 2022 mit einem letzten Höhepunkt zu Ende. Unter dem Titel «Best of SwissSkills» bietet sich den Besucherinnen und Besuchern noch bis 17:00 Uhr die Gelegenheit, die meisten der 150 präsentierten Berufe selber auszuprobieren. Zudem stehen die frisch gekürten Berufs-Champions für Gespräche zur Verfügung.

Hinweis an die Redaktionen: Heute Sonntagabend bis ca. 18:00 Uhr werden wir eine Medienmitteilung mit einem kurzen Bilanz-Interview mit OK-Präsident Daniel Arn versenden.

Umfassender Medien-Service

Wir bieten Ihnen an den SwissSkills 2022 einen umfassenden Service:

Resultate:

Die Ranglisten sind auf swiss-skills2022.ch/de/wettkampf/resultate aufgeschaltet.

Im Anhang finden Sie eine nach diversen Kriterien filter- und sortierbare Rangliste im Excel-Format. Diese ist auch im Media Corner downloadbar ( swiss-skills2022.ch/medien)

Fotos (es kann via Suchfeld nach Namen gesucht werden):

Bilder aller Siegerehrungen: https://photos.swiss-skills.ch/Photos/SwissSkills-2022/Siegerehrung/

Fotos mit BR Parmelin folgen im Verlaufe des Tages

Videos/Interviews:

Aufzeichnung der Siegerehrung (alle Medaillenvergaben in High-Res, einige Impressionen): vimeo.com/showcase/yoveo-swissskills-2022-livestream-recordings

Interviews mit allen Siegerinnen und Siegern: https://vimeo.com/showcase/yoveo-swissskills-2022

Interviewanfragen:

Wir vermitteln gerne Kontakte zu unseren Medaillengewinnerinnen und Gewinnern. Kontaktieren Sie uns via media@swiss-skills.ch oder Tel. +41 31 552 05 16.

Stiftung SwissSkills, Schwarztorstrasse 87, 3007 Bern Medienkontakt: Roland Hirsbrunner, Tel.031 552 05 15, media@swiss-skills.ch www.swiss-skills.ch

Weiteres Material zum Download Tabelle: Rangliste_Medien_DE.xlsx