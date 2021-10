SI Group

SI Group kündigt globalen Energiezuschlag an, um steigende Kosten auszugleichen

Schenectady, New York (ots/PRNewswire)

Aktionsplan des Unternehmens adressiert globale Energieherausforderungen

SI Group, ein führendes Unternehmen für Hochleistungszusätze, gab heute einen Energiezuschlag bekannt, der als Reaktion auf die steigenden Energiekosten, einschließlich Erdgas, Kohlekraft und Rohöl, auf globale Produkte erhoben wird. SI Group wird ab Sonntag, dem 7. November 2021, je nach Region der Produktion unterschiedliche Zuschläge erheben, vorbehaltlich der geltenden Bedingungen und Konditionen. Der Betrag richtet sich nach dem Zeitpunkt der Produktion des Erzeugnisses wie folgt

Amerika: 205 US-Dollar/T Indien 205 US-Dollar/T APAC 205 US-Dollar/T EMEA 335 Euro/T

"In diesen dynamischen Zeiten arbeitet SI Group weiterhin fleißig daran, die erheblich gestiegenen Energiekosten zu minimieren und aufzufangen. Da die Erhöhungen jedoch fortgesetzt wurden, ist es notwendig, einen Energiezuschlag einzuführen, da wir uns weiterhin verpflichten, unseren geschätzten Kunden marktführende Produkte und Dienstleistungen anzubieten", sagte Joey Gullion, Sr. Vice President und Chief Commercial Officer bei SI Group. Er fügte hinzu: "Wir arbeiten eng mit unseren globalen Kunden zusammen, um rechtzeitig über unsere Aktionspläne zu kommunizieren und die Aussicht auf weitere Steigerungen zu gewährleisten."

SI Group wird weiterhin die Marktbedingungen beobachten und regelmäßig mit den geschätzten Kundenpartnern kommunizieren. Betroffene Kunden werden direkt von ihrem SI Group-Kundenbetreuer kontaktiert.

Informationen zur SI Group

SI Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der innovativen Technologie von Hochleistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Mit Hauptsitz in Schenectady, New York, umfasst die globale Produktion von SI Group 21 Einrichtungen auf vier Kontinenten, die Kunden in 90 Ländern mit etwa 2.300 Mitarbeitern weltweit bedienen. Im Jahr 2021 wurde SI Group von EcoVadis mit dem Gold Award für soziale Verantwortung ausgezeichnet und gehört zu den besten fünf Prozent von mehr als 50.000 Unternehmen weltweit. SI Group ist innovativ und treibt Veränderungen voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com.