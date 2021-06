Zoomlion

Zoomlion nimmt neue Fabrik in Europa in Betrieb und treibt die lokale Fertigung weiter voran

Mantova, Italien (ots/PRNewswire)

Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) hat offiziell den Betrieb seiner neuen Fabrik in Europa in der norditalienischen Stadt Mantova aufgenommen. Jetzt, da die Fabrik voll betriebsbereit ist, wird sie Zoomlions lokalisierte Produktion auf dem europäischen Markt weiter vorantreiben und verbessern, einschließlich Turmdrehkräne, Automobile, Arbeitsbühnen und Gabelstapler, sowie eine vollständige Palette von Dienstleistungen für lokale Kunden anbieten.

Das Werk mit einer Fläche von 20.000 Quadratmetern ist nach der Richtlinie des Lean Manufacturing angelegt und erfüllt die höchsten Sicherheits- und Umweltbaustandards in Europa.

"Die neue Fabrik ist mit einem automatischen System zur Überwachung der Gasemissionen ausgestattet, um die Verschmutzung der Umwelt zu verhindern, wir haben Solarpaneele auf den Dächern installiert, um Strom für die Produktion und die LED-Beleuchtung in der gesamten Fabrik bereitzustellen", stellten die Verantwortlichen von Zoomlion vor.

Dies ist ein wichtiges Ziel der tiefgreifenden Entwicklungsstrategie von Zoomlion auf dem italienischen Markt. Zoomlion wird die allgemeine Wettbewerbsstärke des Unternehmens durch die lokalisierte Herstellung seiner Produkte erhöhen, was den Vorteil hat, dass die Bedürfnisse und Vorlieben des Zielmarktes in Bezug auf Produktionsleistung, technologische Innovation und Design erfüllt werden. Die lokalisierte Fertigung wird auch die globalen Betriebsmöglichkeiten des Unternehmens weiter verbessern.

"Als umfassende Produktionsbasis für Zoomlion-Produkte in Europa wird die neue Fabrik ein komplettes System aus F&E, Fertigung, Vertrieb und Lieferkette aufbauen. Durch die Integration von Zoomlions Technologien werden wir eine vollständige Lokalisierung von Produktdesign, Fertigung und Teilebeschaffung erreichen, um hochwertige "europäische Versionen" von Zoomlion-Produkten zu bauen", sagte Davide Cipolla, Geschäftsführer von CIFA in Italien.

Die Lokalisierung ist ein wichtiges Bindeglied in der internationalen Entwicklungsstrategie von Zoomlion, die kontinuierlichen Erfolg brachte. Zoomlion hat CIFA zu einer umfassenden Fertigungsbasis ausgebaut, in der die All-Terrain-Krane ATC960 und ATC1000 entwickelt und gefertigt wurden. Mehr als 70 Prozent der Produkte, die Zoomlion auf der Bauma 2019 ausstellte, wurden in lokalen Fabriken in Europa hergestellt.

Während sich die Wirtschaft erholt und neue Fabriken in Betrieb genommen werden, will Zoomlion mit seinen starken F&E-Fähigkeiten, Hochleistungsprodukten und Eliteservices die Führung auf dem europäischen Markt übernehmen.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co, Ltd. (01157.HK) ist ein High-End-Ausrüstungshersteller, der technische Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert.