Zoomlion feiert erste Montage eines intelligenten Baggers in der Zoomlion Smart Industrial City

Die Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) hat einen großen Durchbruch bei der intelligenten Herstellung von Baggern mit großer Tonnage erzielt, als am 31. Dezember 2020 im ersten "Intelligent Excavator Manufacturing Park" (der "Park") in der "Zoomlion Smart Industrial City" (die "City") in Changsha in der chinesischen Provinz Hunan der erste Bagger vom Band lief.

Diese bahnbrechende Leistung läutet eine neue Phase der Entwicklung der City ein, da der allgemeine Bau des Projekts fortgesetzt wird, während gleichzeitig bereits fortschrittliche und intelligente Maschinen hergestellt werden.

Die 20-Tonnen- und 48-Tonnen-Bagger, die von dem neuen Fließband liefen, wurden in einer intelligenten Werkstatt mit einer Fläche von 36.000 Quadratmetern hergestellt. Mehr als 100 intelligente Transportroboter machen herkömmliche Gabelstapler überflüssig und liefern zeitnah über 9.000 Ersatzteile in der gesamten Werkstatt. Weitere Industrieroboter verbessern die Automatisierung und die intelligente Produktion.

"Der Park wurde nach den höchsten internationalen Standards entworfen und setzt die Konzepte von Intelligenz, Digitalisierung und ökologischer Nachhaltigkeit vollständig um. Er verfügt über die intelligentesten, flexibelsten und präzisesten intelligenten Fabriken und unbemannten Produktionsanlagen", erklärte Zhang Chunxin, Vorsitzender und CEO von Zoomlion.

Die "unsichtbare Intelligenz" spiegelt sich durch die Konvergenz von intelligenter Logistik und Produktionsplanung, industrieller KI, "Digital Twinning", industriellem Internet und Big-Data-Technologien mit dem Management- und Kontrollsystem des Parks in jeder Verbindung von Produktion, Betrieb und Management des Parks wider. Ziel ist es, eine digitale und transparente Fertigung zu schaffen und den F&E-Zyklus, die Betriebskosten und den Energieverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig die Produktionseffizienz in den intelligenten Fabriken deutlich zu verbessern.

Der Park wird dem Baggermaschinensektor von Zoomlion große Vorteile bringen und nach vollständiger Fertigstellung wird der Industriepark - dessen Wert auf 30 Mrd. CNY (45,87 Mrd. USD) geschätzt wird - eine jährliche Produktionskapazität von 50.000 intelligenten Baggern aller Typen erreichen. Alle sechs Minuten soll dann ein Bagger vom Fließband rollen.

Informationen zur Zoomlion Smart Industrial City

Die Zoomlion Smart Industrial City ist ein weltweit führendes Fabrikclusterprojekt, das im Januar 2019 von Zoomlion mit einer Gesamtinvestition von 100 Milliarden Yuan (15,29 Milliarden USD) offiziell ins Leben gerufen wurde. Die City ist mit vier großen Maschinensektoren aus Beton, Baukränen, Hubarbeitsbühnen und Baugruben, vier Ersatzteilzentren, sechs nationalen Innovationsplattformen und mehreren Test- und Inkubationsbasen für intelligente landwirtschaftliche Maschinen, KI und andere F&E-Programme ausgestattet. Der neue "Intelligent Excavator Manufacturing Park" ist der erste Park in der Zoomlion Smart Industrial City. Nach ihrer vollständigen Fertigstellung wird die City zur weltweit größten und umfassendsten Industriebasis für Baumaschinen und wird zum modernsten Beispiel einer hocheffiziente Fabrik, eines ökologischen Gartens und einer intelligenten Stadt.

Informationen zu Zoomlion

Das 1992 gegründete Unternehmen Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. (01157.HK) ist ein Unternehmen, das hochwertige Geräte herstellt und Maschinen, landwirtschaftliche Maschinen und Finanzdienstleistungen integriert. Das Unternehmen vertreibt heute mehr als 600 Spitzenprodukte aus 56 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.

