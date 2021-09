BCD Travel Germany GmbH

BCD Travel revolutioniert Travel & Expense Management mit BCD Pay

Cloud-basierte Plattform bietet reibungslose, digitale End-to-End-Erfahrung

Utrecht (ots)

Im Rahmen seiner fortlaufenden Weiterentwicklung des Travel & Expense (T & E) Managements hat BCD Travel heute BCD Pay (TM) vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Bündelung von Lösungen, die künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und offene APIs nutzen, um die Abrechnung von Geschäftsreisen zu vereinfachen, zu digitalisieren und zu automatisieren. Das Ergebnis ist ein reibungsloser, digitaler Prozess von der Buchung über die Bezahlung bis hin zur Abrechnung durch das Abgleichen von Ausgaben und Rechnungen.

Eine Studie von BCD beleuchtet die größten Herausforderungen beim Managen des End-to-End-Prozesses für Geschäftsreisen für Mitarbeiter und Externe:

Für Reisende ist Vereinfachung ein wichtiges Thema. Sie wünschen sich einen nahtlosen Zahlungs- und Abrechnungsprozess, der Zeit spart und Papierquittungen sowie langwierige Genehmigungen überflüssig macht. Alles beginnt mit der virtuellen Bezahlung, die durch die Pandemie immer mehr an Bedeutung gewinnt. Für 65 % der Reisenden sind kontaktlose Zahlungsmöglichkeiten der Schlüssel zur Wiederaufnahme von Geschäftsreisen.

Mehr als 50 % der Kunden haben immer noch mit fehlenden oder unvollständigen Rechnungen, Quittungen, Kreditkartenabrechnungen und dem Qualitätsmanagement der Daten zu den Ausgaben zu kämpfen.

Mehr als 25 % der Unternehmen sind mit Problemen bei der Abwicklung von Zahlungen für Meetings, Veranstaltungen und Reisen von Externen konfrontiert, wobei die Entwicklung in Richtung hybrider Arbeitsplätze durch die Pandemie die Komplexität von Zahlung und Abrechnung für selten Reisende weiter erhöht.

Kunden, die BCD Pay nutzen, profitieren von einer "Smart Payment"-Logik, die die Verwaltung von Zahlungsrichtlinien und Ausgabenlimits für verschiedene Reisesegmente vereinfacht. Es bietet eine reibungslose Steuerung von Zahlungen, Rechnungen und Quittungen während der Reise und verfügt über ein automatisiertes Dashboard zur Bewertung, Abrechnung und Rechnungsprüfung für T & E-Management, Quittungen, Kreditkarten- und Spesentransaktionen.

"Unsere Vision ist es, Reibungspunkte zu beseitigen, die Reisende, Travel Management und Buchhaltung im Zusammenhang mit ihren Reise- und Spesenabrechnungen, Rechnungen, Erstattungen und dem Zahlungsabgleich erleben", so Ajay Singh, Vice President Digital Payment and Expense Products bei BCD. "BCD Pay entlastet Reisende durch einen einfachen Prozess ohne manuelle Zahlungen und Abrechnungen. Es hilft Managern, Ausgaben für Geschäftsreisen, Meetings und Veranstaltungen zu kontrollieren und einen besseren Überblick zu bekommen. Die Automatisierung manueller Aufgaben spart außerdem Zeit und Geld, zudem fördert die Straffung des T & E-Managementprozesses und den Datentransfer."

Während der Pilotphase hat BCD Pay eine um 75 % verkürzte Zykluszeit für die End-to-End-Dateneingabe, Abrechnung, den Zahlungsabgleich, das Reporting und die Datenintegration in einem komplexen Umfeld aus Backoffice, Systemen zur Unternehmensressourcenplanung (ERP) und von Kreditkartenausstellern gezeigt.

"Wir freuen uns über das positive Feedback unserer Kunden während der BCD Pay Testphase. Nicht nur in Bezug auf die gesteigerte Effizienz und eingesparte Kosten, sondern auch bezüglich des Gesamterlebnisses", so Yannis Karmis, Senior Vice President of Global Digital Strategy bei BCD. "BCD Pay wird die Art und Weise, mit der Unternehmen ihre Ausgaben für Mitarbeiter und Externe managen, abrechnen und abgleichen nachhaltig verändern."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bcdtravel.com/bcd-pay/.

-ENDE-

Über BCD Travel

BCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden in 109 Ländern, clever zu reisen und mehr zu erreichen. Unsere globale Kundenbindungsrate ist mit 98% die beste der Branche. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.com.

Über BCD Group

BCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und wurde 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet. Es besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement samt Tochteragentur BCD Meetings & Events), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.