PROMISE Technology ermöglicht Kreativprofis, die die Adobe Creative Cloud nutzen, die Grenzen der nahtlosen Videobearbeitung zu verschieben

PROMISE Technology Inc., der führende Anbieter von Speicherlösungen, gab heute die weltweite Verfügbarkeit seiner neuesten Produktreihe, der Speicherlösung PegasusPro Series, bekannt. Als Ergebnis jahrelanger Entwicklung von Lösungen für Adobe® Creative Cloud®-Anwender bietet die neue Serie eine nahtlose Integration mit der branchenführenden Videobearbeitungssoftware Adobe Premiere® Pro, so dass die PegasusPro Series die digitale, kooperative Bearbeitung von 4K/5K-Videoformaten über 10G-Ethernet unterstützt. Über die 3- und 10G-Netzwerk-Ports der PegasusPro Thunderbolt(TM) ist das Hochladen und Austauschen hochauflösender Videos extrem schnell - ideal für Filmemacher und andere Multimedia-Profis.

PROMISE PegasusPro verfügt über FileBoost, eine proprietäre bahnbrechende Technologie, die eine hochleistungsfähige DAS-zu-NAS- und NAS-zu-DAS-Dateiübertragung ermöglicht, um die gleichzeitige Wiedergabe und Bearbeitung von 4K/5K-Video ohne Frame-Drop zu unterstützen. Die kombinierte Leistungssteigerung durch FileBoost und PROMISE RAID-Technologie mit HDD oder SSD reduziert den Zeitaufwand für alle Beteiligten - was eine enorme Verbesserung des Postproduktions-Workflows für die gemeinsame Bearbeitung darstellt.

"Adobe Premiere Pro ist die weltweit führende Videobearbeitungssoftware für Film, Fernsehen und Web. Wir fühlen uns geehrt, mit Adobe zusammenzuarbeiten, um integrierte Lösungen anzubieten", so Alice Chang, Chief Sales Officer, PROMISE Technology. "Diese Zusammenarbeit wird mehr kreative Fachleute in die Lage versetzen, Dateien in Echtzeit auszutauschen. Sie wird eine unbegrenzte Kapazitätserweiterung möglich machen und zu technologischen Durchbrüchen führen."

"Die Zusammenarbeit mit Unternehmen wie PROMISE, das integrierte Speicherlösungen für Adobe Premiere Pro anbietet, hilft uns dabei, Kreativprofis in die Lage zu versetzen, ihre Grenzen zu erweitern, ohne dass die Technologie sie dabei einschränkt", so Sue Skidmore, Head of Partner Relations für Video bei Adobe. "PROMISE PegasusPro arbeitet nahtlos mit Adobe Premiere Pro zusammen, um mehrere Editoren ohne Leistungseinbußen zu ermöglichen und den Workflow in der Postproduktion erheblich zu verbessern."

Die PegasusPro Series umfasst zwei Modelle: PegasusPro R16 und PegasusPro R8. Beide können je nach spezifischen Bedürfnissen und Benutzerszenarien konfiguriert werden. Wenden Sie sich an einen PROMISE-Distributor oder -Händler, um zu erfahren, wie Sie von einem maßgeschneiderten DAS/NAS-Fusion-Speichersystem profitieren können.

Funktionen und Vorteile von PegasusPro

- Technologischer Durchbruch: Konvertieren Sie mit dem zum Patent angemeldeten FileBoost zum ersten Mal von DAS zu NAS und umgekehrt und reduzieren Sie so die Stunden mühsamer Übertragungs- und Freigabezeiten auf nur einen Klick. - Investitionsschutz: Aggregation, gemeinsame Nutzung von Inhalten und Erweiterung auf bis zu insgesamt 6 Pegasus3 und/oder Pegasus32 über Daisy-Chain, um Pegasus-Benutzern die bestmögliche Nutzung von Assets zu gewährleisten; kann aktualisiert und an zukünftige Anforderungen angepasst werden, z.B. 8K-Auflösung. - Keine Kompromisse bei der Leistung: Nutzen Sie das hochleistungsfähige DAS-Volumen Thunderbolt(TM) 3 für kollaborative Workflow-Funktionen in Final Cut Pro X, Adobe Premiere, Autodesk Flame usw. - Benutzerfreundlichkeit: 'Plug and Play' mit dem intuitiven und unkomplizierten PROMISE Utility Pro zur Vereinfachung der Benutzer- und Datenverwaltung bietet dem Benutzer einen nahtlosen Übergang und eine einfache Bedienung. - Zuverlässige Datensicherung: Ausgestattet mit der robusten und bewährten Promise RAID-Engine ist Sicherheit garantiert.

Über PROMISE Technology

PROMISE Technology ist ein weltweit anerkannter Marktführer mit mehr als 30 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Speicherlösungen. PROMISE schafft innovative Lösungen, die auf die einzigartigen Bedürfnisse der Rich-Media-, Überwachungs-, IT- und Cloud-Märkte zugeschnitten sind. PROMISE's erfahrene Verkaufs- und Ingenieurteams sind strategisch in den Regionen Amerika, Europa, Naher Osten, JAPAC und China verteilt, um den Kunden rund um den Globus unübertroffene Dienstleistungen und Unterstützung zu bieten. Besuchen Sie die virtuelle Veranstaltung IBC Showcase, um sich das PegasusPro-Video und die Erfolgsgeschichten von Kunden der Pegasus-Serie anzusehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte promise.com und folgen Sie PROMISE Technology auf LinkedIn, Facebook oder Twitter.

