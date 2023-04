SUNGROW Power Supply Co., Ltd

Sungrow wird AVERE-Mitglied, um die Entwicklung des EV-Lademarktes zu unterstützen

München (ots/PRNewswire)

Sungrow, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, gab jüngst seinen Beitritt zu AVERE (The European Association for Electromobility) bekannt und demonstriert damit sein Engagement für das Erreichen des EU-Ziels der Klimaneutralität bis 2050 und die Schaffung einer emissionsfreien Zukunft.

AVERE wurde 1978 gegründet und ist der einzige europäische Verband, der die Elektromobilität und den nachhaltigen Verkehr im Namen der Industrie, der Wissenschaft und der Nutzer von Elektrofahrzeugen sowohl auf EU- als auch auf nationaler Ebene vertritt und fördert. Seine Position wird auf höchster politischer Ebene gehört, und sein Rat zu wichtigen energie- und verkehrspolitischen Fragen wird häufig eingeholt.

Sungrow hat die Nachhaltigkeit in den Kern seines Geschäfts verankert und setzt seine Erfahrung innerhalb des erneuerbare-Energien-Sektors ein, um seine Mission "Clean Power For All" weiter voranzutreiben und so einen wertvollen Beitrag zum globalen Net-Zero-Ziel zu leisten. Sungrow hat den Megatrend der Integration von erneuerbaren Energien in der Elektromobilität erkannt und bereits 2017 den ersten Schritt zur Entwicklung einer eigenen Wallbox unternommen, basierend auf der langjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Anwendung von Outdoor-Hochleistungs-Wechselrichtern. Sungrow führte 2021 erstmals eine AC-Wallbox in den europäischen EV-Lademarkt ein, welche seither in immer mehr europäischen Haushalten installiert wird.

Der Beitritt zu AVERE ist ein wichtiger Schritt für Sungrow, um sich mit Stakeholdern auszutauschen und die Nachfrage auf dem europäischen EV-Lademarkt zu befriedigen. "Sungrow unterstützt die Initiativen von AVERE zur schnelleren Umsetzung von Reformen und Innovationen im Bereich des Ladens von E-Fahrzeugen mit sauberer Energie. Mit Erfahrung und Kompetenz tragen wir zur Entwicklung der europäischen EV-Ladeinfrastruktur bei, um das globale Ziel der CO2-Neutralität schneller zu erreichen", sagt Andrés Doebel, Head of EV Charging Sungrow Europe.

Merkmale der Sungrow Wallboxen

Die EV-Ladelösung von Sungrow ist mit branchenführenden Funktionen ausgestattet, darunter hohe Integrierbarkeit, Sicherheit und Verlässlichkeit sowie eine lange Lebensdauer. Sungrow bietet AC- und DC-Ladestationen für den europäischen Markt an. Die Lösungen zeichnen sich durch ein kompaktes und modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und hohe Effizienz aus. Sie sind langlebig, da sie die Schutzart IP65 erfüllen und UV-beständig sind. Ausgestattet mit den digitalen Monitoringlösungen iSolarCloud oder iEnergyCharge kann der Kunde den Ladevorgang und den Eigenverbrauch in Echtzeit überprüfen, wodurch volle Transparenz beim Einsatz von Solarenergie gewährleistet wird. Die Systemlösung mit Hybrid- Wechselrichter und Batterie arbeitet effizient und unterstützt intelligentes Laden mit Planungsfunktionen. Es ist außerdem möglich, das System so konfigurieren, dass ein wirtschaftliches Laden möglich ist und die Preise für die Nutzungszeit (Time-of-Use) optimiert werden.

Nach der erfolgreichen Einführung von Schnellladelösungen für den privaten und kommerziell-industriellen Markt Anfang 2023 und dem Ziel, ein führender Anbieter in diesem schnell wachsenden Segment zu werden, plant das Unternehmen die Einführung einer umfassenden Serie von Hochleistungs-Schnellladelösungen für öffentliche und halböffentliche Ladeanwendungen.

Als Technologieunternehmen kennt Sungrow die große Bedeutung der neuesten Markttrends, wie V2G (Vehicle-to-Grid) und V2H (Vehicle-to-Home). Das Unternehmen hat sich der Förderung der integrierten Entwicklung erneuerbarer Energien und der Optimierung des Energiesystems verschrieben, indem es die synergetische Interaktion zwischen Elektrofahrzeugen, Stromnetzen und Wohngebäuden realisiert. „Die Solar plus Storage-Wallbox-Lösungen sind eine ideale Lösung für das zukünftige intelligente Stromnetz und ein wichtiger Teil unseres Produktportfolios", fügte Andrés Doebel hinzu.

Über Sungrow

Sungrow Power Supply Co., LTD ist der weltweit führende Spezialist für Wechselrichter und erhielt 2021 als einzige Marke bereits das dritte Jahr in Folge die höchste Empfehlung im Bereich der Finanzierbarkeit durch das Institut Bloomberg. Als größter Wechselrichterhersteller der Welt wurden mit Sungrow bisher mehr als 340 GW Solarenergie installiert (Stand 2022).

1997 von Prof. Cao Renxian gegründet, stehen für das Green-Tech Unternehmen fortwährende Innovation und höchste Qualität an erster Stelle. Mit mehr als 2600 Mitarbeitern im Bereich Forschung und Entwicklung stellt Sungrow das größte R&D Team der Branche.

Das breite Produktportfolio von Sungrow bietet für jede Anwendung das passende Gerät – von Photovoltaik-Wechselrichtern und Speicherlösungen für Utility, Commercial und Residential, Ladelösungen für Elektroautos bis hin zu weltweit führenden Systemen für Floating-Anlagen.

Mit über 26 Jahren Erfahrung in Sachen saubere Energie bietet Sungrow seinen Kunden ein Maximum an Sicherheit und Kompetenz in über 150 Ländern. Für eine saubere Zukunft für uns und alle danach. Erfahre mehr auf https://ger.sungrowpower.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2059213/Sungrow_Joins_AVERE_to_Accelerate_the_Development_in_EV_Charging_Market.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sungrow-wird-avere-mitglied-um-die-entwicklung-des-ev-lademarktes-zu-unterstutzen-301805456.html