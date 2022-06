Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO

SSO Kongress: Wichtigster zahnmedizinischer Event in der Schweiz startet

Bern (ots)

Vom 9. bis 11. Juni präsentiert die Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft SSO den SSO Kongress: der wichtigste Kongress für Zahnmedizin in der Schweiz. In Bern stellen Expertinnen und Experten neuste zahnmedizinische Erkenntnisse vor und diskutieren mit einem Fachpublikum die Herausforderungen im Umgang mit Schmerz, Risikopatienten und oralen Pathologien.

Am 9. Juni verwandelt sich die Bernexpo für drei Tage in das Epizentrum der Zahnmedizin in der Schweiz: Mehr als 1000 Zahnärztinnen und -ärzte werden den grössten Kongress für Zahnmedizin in der Schweiz besuchen. Rund 30 Fachvorträge auf Deutsch und Französisch sind aktuellen zahnmedizinischen Themen gewidmet. Und auch die Dentalindustrie ist präsent: Der SSO Kongress findet gleichzeitig statt wie die Dental Bern 2022, die grösste Dentalmesse im Land.

Hochkarätige Fachvorträge

Forscherinnen und Forscher der Zahnmedizin aus dem In- und Ausland geben am SSO Kongress ihr Wissen weiter: Am Donnerstag, 9. Juni, startet der Kongress mit Fachreferaten zur zahnmedizinischen Behandlung von Risikopatienten wie Betagten oder Kindern mit Behinderungen. Der zweite Tag dreht sich schwerpunktmässig um akute und chronische Schmerzen und Schmerztherapie. Und am dritten Kongresstag erfährt das Fachpublikum mehr über Krankheitsbilder im Mundraum.

"Hochkarätige Zahnmediziner vermitteln dem Fachpublikum am SSO Kongress aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse", sagt Oliver Zeyer, Vizepräsident der SSO und Departementsleiter Bildung und Qualität. "Die Zahnärztinnen und Zahnärzte in der Schweiz bleiben so am Puls des zahnmedizinischen Fortschritts und bilden sich auf hohem Niveau fort."

Wissenschaftlicher Austausch in persona

Nachdem die letzten zwei Ausgaben pandemiebedingt virtuell stattfanden, bietet die diesjährige Veranstaltung wieder die Vorteile der persönlichen Begegnung auf dem Gelände der Bernexpo. "Ich freue mich ausserordentlich, dass der diesjährige SSO Kongress ermöglicht, sich in persona mit Fachkollegen auszutauschen", sagt der Präsident der SSO, Jean-Philippe Haesler. "Der Austausch mit der Dentalindustrie ist seit Jahren etabliert. Davon profitiert die Branche." An der Dental Bern 2022 präsentieren über 100 Aussteller Produktneuheiten und stehen bereit für den Austausch mit den Zahnärztinnen und Zahnärzten.

Organisiert und durchgeführt wird der SSO Kongress von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Als Dachverband sowie als Berufs- und Standesorganisation vereint die SSO in der Schweiz tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte. Sie ist die allgemeine wissenschaftliche Gesellschaft für Zahnmedizin in der Schweiz.

Weitere Informationen zum SSO Kongress sowie zum vielfältigen Programm finden Sie hier: www.sso.ch/kongress