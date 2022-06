Dematic

Dematic beschleunigt Innovationsprozesse in der Lieferkette mit Google Cloud

Atlanta, Georgia, und Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Digital Transformation & Collaboration nutzt die Stärken der Partner, um die wachsende Komplexität in der Lieferkette und im Fulfillment zu lösen

Heute gab Dematic - eine Tochtergesellschaft des globalen Intralogistikanbieters KION Group - eine Partnerschaft bekannt, um die Lieferkettenbranche durch beschleunigte Cloud-Innovationen zu verändern. Ziel von Dematic ist es, die Ausfallsicherheit in der Lieferkette zu erhöhen und Lösungen für die Markteinführung zu liefern, indem das Know-how von Dematic in der Lieferkette mit den innovativen Technologien von Google Cloud, künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) kombiniert wird.

Die Partner werden ihre Kräfte bündeln, um gemeinsame Erkenntnisse zu nutzen, die schnelle Cloud-Innovationen vorantreiben werden. Durch die Migration der Dematic-Angebote in die Cloud und die Einführung von KI und ML wird Dematic die Ausführung der Lieferkette seiner Kunden verbessern.

„Diese Partnerschaft ist eine Fortsetzung unserer wertvollen Zusammenarbeit mit dem Google Cloud-Team, dessen großes Interesse daran, uns bei der Entwicklung und Erprobung der nächsten Generation von Lagerverwaltungslösungen zu unterstützen, diese Allianz zu einem perfekten Partner für unsere Wachstumsstrategie macht. Durch diese Partnerschaft helfen wir unseren Kunden, ihre Position in der Branche zu verbessern", sagt Dematic Chief Technology Officer Dee Cusack.

„Wir schätzen den Innovationsdrang von Google Cloud und das Engagement, unsere Kundenlösungen neu zu gestalten, während wir selbst den Übergang zur Cloud vollziehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam das nächste Kapitel unseres Geschäfts zu beginnen."

Die Partnerschaft wird es Dematic ermöglichen, eine Reihe von Lösungen zu entwickeln und einzusetzen, darunter eCommerce- und Omnichannel-Fulfillment sowie Kontrollschlüssel-Anwendungen für wichtige vertikale Märkte wie allgemeine Handelswaren, Lebensmittel, Bekleidung sowie Lebensmittel und Getränke.

„Google Cloud hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen in der gesamten Lieferkette dabei zu helfen, die sich schnell verändernden Bedürfnisse und Erwartungen von Kunden, Lieferanten und Fulfillment Centern mit Cloud-Technologie zu erfüllen", sagt Kirsten Kliphouse, President, North America, Google Cloud. „Wir freuen uns, mit Dematic zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden innovative Lösungen und Technologien anzubieten, die ihnen helfen, schnell auf Veränderungen in der Branche zu reagieren und ihre Ziele der digitalen Transformation zu unterstützen."

Mit Google Cloud können Dematic-Kunden eine nachhaltigere Lieferkette aufbauen, indem sie Daten nutzen, um Effizienzgewinne in Bereichen wie Betrieb, Planung, Arbeit und Bestand zu erzielen.

Informationen zu Dematic

Dematic entwickelt, baut und unterstützt intelligente automatisierte Lösungen, die die Zukunft des Handels für seine Kunden in Produktion, Lagerhaltung und Vertrieb sichern. Mit Forschungs- und Entwicklungszentren, Produktionsstätten und Servicezentren in mehr als 35 Ländern hat das globale Netzwerk von Dematic mit über 11.000 Mitarbeitern dazu beigetragen, dass weltweit rund 8.000 Kundeninstallationen für einige der weltweit führenden Marken durchgeführt wurden. Dematic hat seinen Hauptsitz in Atlanta und gehört zur KION Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen.

Informationen zur KION Group

Die KION Group gehört zu den weltweit führenden Anbietern von Flurförderzeugen und Lieferkettenlösungen. Das Portfolio umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnik und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten, einschließlich aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Gruppe mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.

Die Group, die im MDAX enthalten ist, ist, gemessen an der Laufzeit der verkauften Einheiten im Jahr 2021, der größte Hersteller von Flurförderzeugen in Europa. In China ist es der führende ausländische Hersteller (gemessen am Umsatz im Jahr 2020) und die Nummer drei insgesamt. Die KION Group ist außerdem einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung (gemessen am Umsatz im Jahr 2020).

Ende 2021 waren mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge der KION Group und mehr als 8.000 installierte Systeme bei Kunden unterschiedlicher Größe und in zahlreichen Branchen auf sechs Kontinenten im Einsatz. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 40.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 10,3 Milliarden Euro.

Aktuelle Bilder der KION Group findest du in unserer Bilddatenbank unter: https://mediacenter.kiongroup.com/categories und auf den Webseiten unserer verschiedenen Marken.

