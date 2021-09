SwissSkills

EuroSkills: Zwei Aargauer repräsentieren in Graz die Schweizer Berufsbildung

Medienmitteilung von SwissSkills, Mittwoch, 15. September 2021

Endlich: Nach zwei Jahren Unterbruch steht das SwissSkills National Team nächste Woche an den EuroSkills in Graz wieder im Einsatz. 17 junge Berufsleute mit EFZ-Abschluss messen sich in 16 Wettbewerben gegen die europäische Konkurrenz und wollen mit Topklassierungen einmal mehr die hohe Ausbildungsqualität der dualen Schweizer Berufsbildung unter Beweis stellen. Mit dabei sind zwei Aargauer: Elektroniker Mario Liechti aus Windisch und Elektroinstallateur Simon Koch aus Boswil.

Die Schweiz gehört mit ihrer Berufs-Nationalmannschaft, dem SwissSkills National Team, seit vielen Jahren zu den führenden Nationen an internationalen Meisterschaften. Es zeigt sich dabei immer wieder, dass die jungen Schweizer Berufsleute durch ihren in Praxis und Berufsfachschule erlangten EFZ-Abschluss über ein im internationalen Vergleich ausserordentlich hohes Qualitätsniveau verfügen.

Entsprechend reist das Schweizer Team mit hohen Ambitionen an die EuroSkills nach Graz. Die spezielle Vorbereitung – die für 2020 geplanten EuroSkills wurden zwei Mal verschoben – bildet zwar einen gewissen Unsicherheitsfaktor, dennoch zeigt sich Martin Erlacher, der technische Delegierte von SwissSkills, zuversichtlich: «Wir konnten trotz der erschwerten Bedingungen und der zuweilen herrschenden Unsicherheit auf viel Engagement seitens der Berufsverbände, ihrer Expertinnen und Experten, aber auch der Arbeitgeber zählen, welche alle in der Vorbereitung eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, sagt Erlacher und ergänzt: «Unser Ziel ist es, dass mehr als die Hälfte unserer Wettkämpferinnen und Wettkämpfer mit einer Medaille aus Graz abreisen.»

Grösstes Schweizer EuroSkills-Team der Geschichte mit zwei Aargauern

Damit würde die Schweiz auch die Bestmarke von 8 Medaillengewinnen aus dem Jahr 2012 übertreffen. Die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bilden die grösste Schweizer EuroSkills Delegation bei der siebten Austragung der Berufs-Europameisterschaften.

Mit Ambitionen steigen auch die beiden Aargauer Mario Liechti und Simon Koch in den Wettkampf. Mario Liechti (Windisch), Elektroniker am Paul Scherrer Institut in Villingen, hat im letzten Jahr an den SwissSkills Championships der Elektroniker die Goldmedaille gewonnen und sich damit nicht nur für die EuroSkills in Graz, sondern auch die WorldSkills in Shanghai in einem Jahr qualifiziert. Er sammelt also in Österreich auch wichtige Wettkampferfahrungen im Hinblick auf die Berufs-Weltmeisterschaften. Simon Koch (Boswil), arbeitet bei seinem früheren Lehrbetrieb, der Firma Bütler Elektro Telecom AG in Muri als Servicemonteur. Gut möglich, dass auch sein Wettkampf der Elektroinstallateure in Graz nicht der letzten "Auslandeinsatz" sein wird. Denn der 23-jährige Boswiler hat die Zukunftsvision, berufliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln.

Dreitägiger Wettkampf – Resultate am Sonntag, 26. September bekannt

Die EuroSkills starten am nächsten Mittwoch, 22. September mit der Eröffnungsfeier, ehe am Donnerstag, 23. September der dreitägige Wettkampf startet. Die mit Spannung erwarteten Resultate werden am Sonntag, 26. September im Rahmen der Schlussfeier bekannt gegeben.

Die Wettkämpfe finden im Schwarzl Freizeitzentrum in Graz mit Publikum aber unter entsprechenden Covid-Schutzmassnahmen statt. Insgesamt werden 400 junge Fachkräfte erwartet, die in 45 Wettbewerben antreten.

Weitere Infos: www.swiss-skills.ch/nationalteam

Die zwei Aargauer Wettkämpfer des SwissSkills National Team im Überblick:

Der Aargauer Experte:

Steeb Timon (Industrie 4.0), Wil / AG, Arbeitgeber: FESTO AG

