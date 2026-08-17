Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

ESTI - Surveillance du marché 2025 : niveau de sécurité élevé des dispositifs électriques grâce à des contrôles ciblés et à des mesures efficaces

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Fehraltorf (ots)

En 2025, l'Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI a contrôlé de manière ciblée la conformité et la sécurité de plus de 1000 dispositifs électriques. Ces contrôles s'inscrivent dans le cadre de la surveillance du marché, laquelle repose sur une approche fondée sur les risques. Ils ont mis en évidence un niveau de sécurité globalement élevé. Environ un produit contrôlé sur quatre présentait toutefois des défauts. L'ESTI est intervenue de manière systématique lorsqu'un produit était dangereux ou non conforme et a exigé différents rappels et prononcé des interdictions de vente ainsi que des alertes de sécurité. L'ESTI assure la surveillance du marché des dispositifs électriques à basse tension dans toute la Suisse, conformément à l'ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT ; RS 734.26). Les dispositifs électriques destinés aux ménages, aux bureaux, aux entreprises artisanales et à l'industrie font l'objet de contrôles par pointage selon une approche fondée sur les risques, afin de vérifier leur conformité aux exigences en matière de sécurité électrique.

En 2025, l'ESTI a contrôlé un total de 1001 produits. Les contrôles ont été effectués aussi bien en ligne que directement dans des points de vente et des magasins spécialisés. Des contrôles ont également été réalisés auprès des fabricants, lors de salons professionnels ainsi qu'à la suite de signalements de tiers.

Au total, 281 produits présentaient des défauts formels ou techniques, soit 28 % de l'ensemble des dispositifs électriques contrôlés. Parmi ceux-ci, 172 présentaient des défauts relevant de la sécurité électrique.

La surveillance du marché effectuée par l'ESTI en vertu des dispositions de l'OMBT se limite à l'évaluation de la sécurité électrique des dispositifs électriques à basse tension. Elle porte sur les risques découlant de la conception électrique, du fonctionnement électrique, des composants électriques, des mesures de protection, des dispositifs de raccordement, des défauts électriques ou encore des informations de sécurité nécessaires à leur utilisation.

Lorsqu'un produit présente un risque immédiat pour les personnes, qu'il manque certaines preuves de conformité ou que celles-ci sont incomplètes, l'ESTI peut en interdire la mise sur le marché. Cette compétence repose sur l'OMBT et sur l'ordonnance sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (OSPEX ; RS 734.6). Au cours de l'année sous revue, l'ESTI a prononcé 65 interdictions de vente. Les produits concernés relevaient principalement des catégories suivantes : matériel d'installation, appareils ménagers et de bureau, luminaires et chargeurs. Il s'agissait également de quelques produits destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles, ainsi que de nombreux dispositifs électriques équipés de fiches étrangères non autorisées.

En Suisse, il est interdit de remettre des appareils électriques équipés de fiches étrangères, en particulier de dispositifs de connexion Schuko allemands, tant aux consommatrices et consommateurs privés qu'aux professionnels. Lors de leur utilisation, ces systèmes de connexion peuvent être soumis à des surcharges et provoquer des incendies. Les consommatrices et consommateurs sont invités à refuser ce type d'appareils électriques directement aux points de vente. Ils peuvent également signaler ces produits à l'ESTI au moyen du formulaire de contact disponible sur le site Internet www.esti.admin.ch ou à l'adresse https://www.seco.admin.ch/fr/notification-produits-dangereux.

En application de la loi fédérale sur la sécurité des produits (LSPro ; RS 930.11), différents acteurs économiques ont retiré du marché suisse 23 produits défectueux en collaboration avec l'ESTI. Dans huit de ces cas, les rappels ou les alertes de sécurité ont également été publiés sur les canaux de communication du Bureau fédéral de la consommation (BFC) à l'adresse www.konsum.admin.ch ou www.recallswiss.admin.ch. Les produits concernés étaient des batteries externes et d'autres batteries rechargeables, des appareils ménagers (aspirateurs sans fil et friteuses à air chaud) ainsi que du matériel d'installation (adaptateurs de voyage et autres adaptateurs de prise).

Les appareils électriques sont souvent proposés à des prix particulièrement bas sur les grandes plateformes de vente en ligne. La prudence est de mise, en particulier pour les offres provenant de plateformes asiatiques. Un prix bas ne signifie toutefois pas nécessairement qu'un produit est dangereux. En revanche, un prix anormalement bas peut indiquer que des économies ont été réalisées au détriment des contrôles, des matériaux ou de la qualité de fabrication.

Ces défauts sont généralement invisibles pour les consommatrices et consommateurs. Il peut notamment s'agir de composants électriques de qualité insuffisante, d'une isolation défectueuse, de mauvaises connexions, de l'absence de dispositifs de protection ou encore de chargeurs et de batteries rechargeables présentant des défauts. Ce type de produits peut provoquer des décharges électriques, des surchauffes ou des incendies.

L'ESTI contrôle la sécurité électrique des appareils électriques proposés sur le marché suisse. En revanche, l'OMBT ne permet pas à l'ESTI d'empêcher les achats directs effectués auprès de plateformes étrangères. En commandant des appareils électriques directement auprès de fournisseurs étrangers, les consommatrices et consommateurs s'exposent à un risque plus élevé et, en cas de problème, se retrouvent souvent sans interlocuteur facilement joignable en Suisse.

Une prudence particulière s'impose pour les produits dont le fabricant n'est pas clairement identifié, qui ne disposent d'aucun service après-vente facilement atteignable, qui sont dépourvus de mode d'emploi compréhensible ou dont les fiches ne sont pas conformes aux normes suisses. Le sigle CE ne constitue pas, à lui seul, la preuve qu'un produit a été contrôlé par un organisme indépendant. Il s'agit d'une simple déclaration du fabricant.

L'ESTI recommande d'acheter les appareils électriques auprès de fournisseurs fiables disposant d'une adresse de contact accessible et fournissant des informations claires sur leurs produits. Les labels de contrôle reconnus constituent une indication supplémentaire. En Suisse, le signe de sécurité facultatif de l'ESTI est un label de contrôle reconnu. La liste des appareils certifiés est publiée sur le site Internet de l'ESTI.

En cas de doute concernant la sécurité d'un appareil électrique, il est recommandé de renoncer à son achat ou de cesser de l'utiliser. Les produits suspects peuvent être signalés à l'ESTI. Une description précise du danger présumé facilite le signalement.