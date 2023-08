Voyager Space

Voyager Space und Airbus kündigen Joint Venture zum Bau und Betrieb von Starlab an

Das Joint Venture dient als kommerzielles Nachfolgeprojekt für die Internationale Raumstation (International Space Station) und stellt die weitere Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa im Weltraum sicher

Voyager Space (Voyager), ein weltweit führendes Unternehmen in der Weltraumforschung, und Airbus Defence and Space (Airbus), das größte Luft- und Raumfahrtunternehmen Europas, gaben heute eine Vereinbarung bekannt, die den Weg für ein transatlantisches Joint Venture zur Entwicklung, zum Bau und zum Betrieb von Starlab ebnet, einer kommerziellen Raumstation, die als Nachfolger der Internationalen Raumstation (International Space Station) geplant ist. Das US-geführte (US-led) Joint Venture wird weltweit führende Unternehmen der Weltraumindustrie zusammenbringen und gleichzeitig die amerikanischen und europäischen (European) Interessen bei der Erforschung des Weltraums weiter vereinen.

„Wir sind stolz darauf, mit Airbus die Zukunft der Raumstationen zu chartern", sagt Matthew Kuta, Präsident von Voyager Space. „Die Internationale Raumstation (International Space Station) gilt weithin als die erfolgreichste Plattform für globale Zusammenarbeit in der Geschichte der Raumfahrt, und wir sind entschlossen, mit Starlab auf diesem Erbe aufzubauen. Wir gründen dieses Joint Venture, um die bekannte Nachfrage der globalen Raumfahrtbehörden zuverlässig zu decken und gleichzeitig neue Möglichkeiten für kommerzielle Nutzer zu eröffnen."

Voyager erhielt im Dezember 2021 von der National Aeronautics and Space Administration (NASA) ein Space Act Agreement (SAA) in Höhe von 160 Millionen Dollar via Nanoracks, das Teil des Voyager-Explorationssegments ist. Dieses SAA ist Teil des Commercial Low Earth Orbit Development Program der NASA und bildet die Grundlage für die Schaffung von Starlab, einer frei fliegenden Raumstation mit ständiger Besatzung, die der NASA und einem weltweiten Kundenstamm von Raumfahrtbehörden und Forschern dienen soll. Die Aufgabe des Programms ist die Aufrechterhaltung der menschlichen Präsenz und der amerikanischen Führungsrolle im erdnahen Orbit (Low Earth Orbit, LEO). Die heutige Ankündigung baut auf einer im Januar 2023 bekanntgegebenen Vereinbarung auf, in der Voyager Airbus beauftragt hat, technische Konstruktionsunterstützung und Know-how für Starlab zu liefern.

„Mit einer Erfolgsbilanz von Innovationen und technologischen Neuheiten ist Airbus stolz darauf, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die Geschichte schreiben wollen," sagte Jean-Marc Nasr, Head of Space Systems bei Airbus. „Dieses transatlantische Projekt, mit Präsenz auf beiden Seiten des Ozeans, bringt die Interessen von Voyager und uns und unseren jeweiligen Raumfahrtbehörden zusammen. Dies ist der Wegbereiter für eine kontinuierliche europäische und amerikanische Führungsrolle im Weltraum, die die Menschheit voranbringt. Gemeinsam konzentrieren sich unsere Teams darauf, ein unübertroffenes Raumfahrtziel zu schaffen, sowohl in technologischer als auch in geschäftlicher Hinsicht."

Neben der US-Organisation wird Starlab ein europäisches Joint Venture-Tochtergesellschaft haben, die direkt die Europäische Weltraumorganisation (European Space Agency, ESA) und die Raumfahrtagenturen der Mitgliedstaaten bedient.

Diese Ankündigung folgt einem wichtigen Konstruktionsmeilenstein in der Entwicklung von Starlab, der Überprüfung der Systemanforderungen (Systems Requirements Review, SRR), bei der die wichtigsten Raumfahrtsysteme, die technische Bereitschaft und die Fähigkeit zur Erfüllung der Missions- und Sicherheitsanforderungen der NASA überprüft werden. Die Starlab SRR wurde im Juni 2023 in Abstimmung mit dem Team des kommerziellen LEO-Entwicklungsprogramms der NASA (NASA's Commercial LEO Development Program) abgeschlossen.

„Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt nach vorne für die Zukunft der kommerziellen Weltraumziele", so Kuta weiter. „Wir sind stolz darauf, das Vertrauen der NASA zu haben, den Nachfolger für die ISS zu bauen, eine Partnerschaft, die das Ökosystem von Starlab auf globale Raumfahrtbehörden ausweitet, und ein Team zu haben, das missionsorientiert ist und sich dafür einsetzt, die Zukunft neu zu gestalten."

Die Gründung des Joint Ventures unterliegt den entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Informationen zu Voyager Space

Voyager Space widmet sich dem Aufbau einer besseren Zukunft für die Menschheit im Weltraum und auf der Erde (Earth). Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Raumfahrt und mehr als 2.000 erfolgreichen Missionen treibt Voyager die kommerzielle Raumfahrtrevolution voran. Voyager liefert Explorations-, Technologie- und Verteidigungslösungen an einen weltweiten Kundenstamm, zu dem zivile und nationale Sicherheitsbehörden, kommerzielle Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen und viele mehr gehören.

Informationen zu Airbus

Airbus leistet Pionierarbeit in der nachhaltigen Luft- und Raumfahrt für eine sichere und vereinte Welt. Das Unternehmen arbeitet ständig an Innovationen, um effiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und vernetzte Dienste anzubieten. Im Bereich der kommerziellen Flugzeuge bietet Airbus moderne und treibstoffeffiziente Flugzeuge und damit verbundene Dienstleistungen an. Airbus ist auch ein führendes europäisches (European) Unternehmen im Bereich Verteidigung und Sicherheit und eines der weltweit führenden Raumfahrtunternehmen. Im Bereich Helikopter bietet Airbus die weltweit effizientesten Lösungen und Dienstleistungen für zivile und militärische Hubschrauber an.

