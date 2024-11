Slenergy

iShare-Home - Intelligentes Solarsystem für Privathaushalte: Ein umfassendes Angebot aus einer Hand für Ihr Zuhause

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

SLENERGY, ein führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, hat das iShare-Home Residential Smart Solar System auf den Markt gebracht, welches eine zuverlässige, effiziente und erschwingliche Solarenergielösung darstellt.

Das intelligente Solarsystem iShare-Home Residential von Slenergy für Privathaushalte umfasst ein komplettes Produktpaket, das den Prozess strafft und die Beschaffung bei verschiedenen Herstellern und Zulieferern überflüssig macht, um Kunden Zeit und Kosten zu ersparen. Das Ingenieur- und Produktentwicklungsteam von Slenergy stellt sicher, dass jedes PV-System für eine nahtlose, schlüsselfertige Installation vollständig kompatibel ist, damit von Anfang bis Ende ein reibungsloser Ablauf gewährleistet ist.

Darüber hinaus verfügt die iShare-Home Solarenergielösung für Privathaushalte über eine breite Palette interner Komponenten und Hardware, die den weltweiten Industriestandards entsprechen. Da alle Komponenten mehrfach zertifiziert sind, können Kunden sicher sein, dass sie Produkte von höchster Qualität erhalten. Darüber hinaus bietet Slenergy eine vollständige Reihe von Garantien für alle wichtigen Produkte und Komponenten unserer PV-Kits und Solarenergielösungen, die auf Wunsch auch erweitert werden können.

Das Design von Slenegys iShare-Home-System ist auf Standardisierung und hohe Kompatibilität ausgerichtet. Die Montagestruktur erfüllt die Belastungs- und Installationsanforderungen in den meisten Marktbereichen, während das standardisierte Kabeldesign eine einfache Installation und Wartung gewährleistet. Bei der Energiespeicherung wird die kleinste modulare Einheit von 2,56 kWh verwendet, sodass Kunden flexibel auf ihre spezifischen Bedürfnisse eingehen können.

Das System iShare-Home zeichnet sich durch seine Leistungsfähigkeit und Effizienz aus. PV-Module bieten einen hohen Wirkungsgrad sowie eine hohe Leistung und erreichen einen maximalen Wirkungsgrad von 21,8 % und eine Modulleistung von bis zu 425 W. Die Wechselrichter verfügen über eine duale MPPT-Technologie für eine flexible Auslegung und Konstruktion mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 98,2 %. Die Batterietechnologie verwendet LiFeO4-Zellen mit hohen Laderaten, welche eine hervorragende Leistung mit Ferndiagnose und Datenüberwachung in Echtzeit gewährleisten.

Zusätzlich bietet das iShare-Home-System von Slenergy verschiedene weitere Vorteile. Werkseitig vorgefertigte und vorverkabelte Anschlüsse ermöglichen eine einfache Plug-and-Play-Installation bei gleichzeitiger Wahrung von Sicherheit und Funktionalität. Die PV-Module haben ein schlankes, minimalistisches Design, das die Ästhetik Ihres Hauses unterstreicht. Und mit den Funktionen zur Fernaktualisierung und zum Alarm bei Geräteausfall ist die Überwachung und Verwaltung Ihres Systems einfach und bequem.

Das intelligente iShare-Home Residential Smart Solarsystem ist eine umfassende und vorteilhafte Option für den Einsatz in Privathaushalten, da es sich um ein Komplettpaket mit hochwertigen Komponenten, Standardisierung und hoher Kompatibilität sowie einer hervorragenden Produktleistung handelt. Als weltweit führender Anbieter von nachhaltigen, intelligenten Energielösungen bietet das iShare-Home-System von Slenergy eine Reihe kostengünstiger Lösungen. Zögern Sie nicht und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Energiemanagement zu Hause mit dem iShare-Home-System von Slenergy zu verändern. So können Sie uns kontaktieren:

Deutsches Büro:

Slenergy Technology GmbH

E-Mail: Qing.Hu@slenergy.com

Adresse: Hamburger Allee 2–4 60486 Frankfurt a.M. Deutschland

Spaniens Büro:

Slenergy Technology Co, S.L.

E-Mail: Simon.Ye@slenergy.com

Adresse: Avenida de Europa 26, edificio atica V. 2ºF, 28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Spanien

Italiens Kontaktdaten:

E-Mail: Ricky.Xu@slenergy.com

Informationen zu Slenergy

Slenergy wurde von bekannten Experten auf dem Gebiet der Photovoltaik gemeinsam mit einem hervorragenden Managementteam gegründet. Zu den Kernprodukten gehören standardisierte Lösungen für alle Szenarien (Wohngebäude, C&I, Kleinstanlagen und netzunabhängige Anlagen usw.), PV- und Energiespeicherwechselrichter, smarte Anschlussdosen, tragbare Energiespeicherprodukte, intelligente Energiemanagementsysteme usw.

Slenergy hat hervorragende „clevere Fertigungsgene" in den Bereichen Technologieforschung, Produktqualität, smarte Fertigung und anderen Aspekten geerbt. Slenergy unterhält Forschungs- und Entwicklungszentren in Deutschland sowie in China und die Produktionsstätte befindet sich in Chuzhou, China. Das Kernteam verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich der Forschung sowie Entwicklung von PV-Produkten und über 150 technische Beschäftigte. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Hongkong, Deutschland, Spanien usw., Kundendienstzentren sowie Lager in Deutschland und Spanien eingerichtet und ist in der ganzen Welt tätig. Weitere Informationen finden Sie auf:

www.slenergy.com