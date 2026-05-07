Pestalozzi AG

Place aux meilleurs jeunes talents professionnels

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Lausanne (ots)

Les jeunes talents méritent des applaudissements - et une scène qui dépasse largement le cadre de l'entreprise formatrice. Le Prix Apprentissage Pestalozzi 2026 distingue de jeunes diplômés des métiers de l'enveloppe du bâtiment, de la construction et du traitement des métaux ainsi que d'autres métiers de l'industrie, qui se distinguent par des résultats supérieurs à la moyenne.

Terminer son apprentissage avec un excellent résultat, c'est bien plus qu'obtenir de bonnes notes. Derrière cette réussite, il y a de l'engagement, de la précision, de la persévérance et la volonté d'assumer des responsabilités. C'est précisément ce type de jeunes professionnels dont la Suisse a besoin. Dans les ateliers, sur les chantiers, dans les bureaux d'études et dans la production, ils apportent très tôt une contribution essentielle. Le Prix Apprentissage Pestalozzi met cette performance à l'honneur et récompense de jeunes talents qui, dès le début de leur parcours professionnel, se distinguent par leur savoir-faire et leur fiabilité.

Un prix qui a de l'impact

Le Prix Apprentissage Pestalozzi est bien plus qu'une distinction. Il souligne l'importance des performances de haut niveau dans les métiers techniques et artisanaux et envoie un signal fort en faveur de la formation professionnelle duale. Il met également en lumière les entreprises formatrices qui encouragent les jeunes, les accompagnent et leur confient des responsabilités. En 2026, le Prix Apprentissage sera remis pour la 11e fois en Suisse romande. Le prix destiné à la relève professionnelle est ainsi devenu, au fil des ans, un rendez-vous bien établi - et une véritable plateforme pour de jeunes professionnels qui donnent un signal fort avec la qualité de leur diplôme.

Des professionnels bien formés construisent l'avenir

Les métiers liés à l'enveloppe du bâtiment, à la construction et au traitement des métaux ainsi que d'autres métiers de l'ndustrie exigent de solides compétences techniques, de la précision et un haut niveau d'exigence. Ceux qui terminent leur apprentissage avec un excellent résultat disposent des meilleurs atouts pour contribuer activement à façonner l'avenir. C'est pourquoi l'encouragement de la relève professionnelle est si important. Le Groupe Pestalozzi et sa filiale Gabs SA s'engagent depuis de nombreuses années avec conviction en faveur de la formation professionnelle. Chaque année, ils accompagnent des apprentis de différents domaines dans leur entrée dans la vie active. La formation est proche de la pratique, variée et étroitement liée à la réalité du terrain. Au cours des 50 dernières années, plus de 1000 apprentis ont achevé leur formation professionnelle chez Pestalozzi.

En novembre, la scène appartient aux meilleurs

Les diplômés ayant obtenu un certificat final supérieur à la moyenne peuvent s'inscrire en ligne au Prix Apprentissage Pestalozzi 2026 à partir de juin. Le délai de candidature court jusqu'au vendredi 18 septembre 2026. La remise des prix aura lieu le vendredi 20 novembre 2026 au Musée Olympique de Lausanne. Les lauréats y vivront une soirée festive avec dîner, programme d'accompagnement, cadeau de qualité et une distinction qui met leur réussite en valeur et lui donne de la visibilité.

Toutes les informations concernant les professions admises et l'inscription en ligne dès le mois de juin sont disponibles sur www.prixapprentissage.pestalozzi.com.

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À propos de Pestalozzi

Le Groupe Pestalozzi est un fournisseur de solutions de premier plan, partenaire commercial et logistique proposant un vaste assortiment de qualité, ainsi que des prestations de conseil et de service dans les domaines de la construction métallique, de l'industrie, de l'enveloppe du bâtiment et de la technique du bâtiment. Basée à Dietikon ZH, l'entreprise fournit ses clients dans toute la Suisse avec un assortiment de plus de 120'000 articles. Matthias Pestalozzi, propriétaire et délégué du conseil d'administration du Groupe Pestalozzi, dirige cette entreprise fondée en 1763, aujourd'hui dans sa neuvième génération.

À propos de Gabs SA

Gabs SA est le leader suisse en tant que fournisseur des ferblantiers et couvreurs, et de plus en plus aussi des façadiers et des constructeurs métalliques. L'entreprise est également active comme fournisseur de matériel de présentation pour le secteur de la publicité et de l'impression. Grâce à un assortiment de plus de 13'000 produits, ce spécialiste de l'enveloppe du bâtiment peut répondre à tous les besoins spécifiques de sa clientèle. Dans le domaine de la protection contre les chutes, Gabs propose l'ensemble des prestations, de la planification au montage, jusqu'à la réception de l'ouvrage et à la maintenance. Gabs SA est une filiale du Groupe Pestalozzi et a son siège principal à Tägerwilen TG.