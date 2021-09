100% natürliches Nähen

BERNINA International AG

BERNINA setzt den Fokus auf das Nähen mit natürlichen Textilien. Für die Hauptkampagne im Herbst entwickelte der Nähmaschinenhersteller die ECO Plant Bags aus 100% Schweizer Leinen. Die Pflanzentaschen sind ab sofort als Nähkit im Fachgeschäft erhältlich und enthalten alle Teile bereit zum Selbermachen und Individualisieren. Zusammen mit dekorativen Zimmerpflanzen sorgen die natürlichen ECO Plant Bags für eine entspannte Atmosphäre und ein frisches Raumklima.

Der Schweizer Nähmaschinenhersteller möchte das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit Textilien schärfen. Für die nähaktive Herbstzeit hat BERNINA darum eigens die ECO Plant Bags entwickelt. Die natürlichen Pflanzentaschen sind als ready-to-sew Nähkit konzipiert und können ab sofort beim BERNINA Fachhandel zum Selbernähen und Individualisieren erworben werden. Zuhause sorgen die natürlichen Pflanzentaschen zusammen mit Zimmerpflanzen oder Kräutern für eine entspannte Atmosphäre und ein frisches Raumklima. Auch darum, weil sie aus 100% Schweizer Leinenstoff bestehen, dessen Rohstoff – der Flachs – von Schweizer Landwirten ökologisch angebaut wird.

Die Modebranche und die Textilwirtschaft haben eine Vielzahl an neuen, ökologischen Stoffen entwickelt. BERNINA hat sich für seine Hauptkampagne für den natürlichen Leinenstoff entschieden. Vieles spricht für dieses Naturprodukt, welches auch in der Schweiz eine lange Tradition hatte, doch immer mehr in den Hintergrund trat. Swissflax, der Kooperationspartner von BERNINA, möchte dies nun ändern und die Wertschöpfungskette des Flachs wieder 100% in der Schweiz etablieren – vom Leinsamen über den Anbau bis zum Leinenstoff.

Der Flachsanbau benötigt weniger Wasser als Baumwolle und kommt auch dank seiner Robustheit mit sehr wenig Herbiziden aus. Nach der Ernte wird aus dem Flachs das Leinengarn gewonnen, welches bei der Création Baumann in Langenthal zum hochwertigen Leinenstoff gewoben wird. Der naturbelassene Stoff wirkt antibakteriell und zeichnet sich durch seine Festigkeit und auch durch seine Lebendigkeit aus, so dass er vielseitig in der Mode und im Innenbereich, aber auch als Zwilch bei den typischen Schweizer Schwingerhosen eingesetzt wird.

BERNINA Neukunden profitieren jetzt beim Kauf einer stickfähigen Nähmaschine der 5er Serie von bis zu CHF 500 Rabatt und erhalten die ECO Plant Bags plus ein Zimmerpflanzen-Set von Fleurop geschenkt dazu.

