Schweizer Tierschutz STS

Abschied von der Menagerie

Einladung Mediengespräch 29. April, Zoo Zürich (und Livestream)

Basel (ots)

Einladung zum Tierschutz-Mediengespräch

am Donnerstag, 29. April 2021; 10:30 Uhr [ bis ca. 11:30 Uhr ]

Zoo Zürich, Kifaru Lounge [ und als Livestream ]

Grosszügigere Gehege, naturnah gestaltete Lebensräume: Es ist überwiegend ein erfreulicher Trend hin zu "Mehr Platz für weniger Tiere", den der Schweizer Tierschutz STS seit Jahren in seinem Zoobericht - so auch im vollständig überarbeiteten Bericht 2020 - dokumentiert. Sind die Zeiten vorbei, in denen Wildtiere, ausgestellt wie Waren in kleinen, monotonen Käfigen ihr Leben fristen? Wo besteht aus Tierschutz-Sicht weiterhin Handlungsbedarf und wie präsentiert sich die Situation aus Zoo-Sicht?

Der Schweizer Tierschutz STS lädt ein zum Mediengespräch über Zootierhaltung und Tierschutz mit STS-Geschäftsführer Fachbereich, Fachstelle Wildtiere und Zoobericht-Autor Dr. Samuel Furrer und mit Dr. Severin Dressen, Direktor Zoo Zürich.

Bitte melden Sie sich vorgängig an! Ein Anmeldeformular mit weiteren Informationen zu Ihrer Teilnahme unter http://www.tierschutz.com/media