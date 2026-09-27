Constantin Film

Petra Volpes neues Drama FRANK & LOUIS berührt das Hamburger FilmFest-Publikum

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Gestern Abend feierte FRANK & LOUIS in Anwesenheit der preisgekrönten Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin Petra Volpe (HELDIN), Produzent Lukas Hobi (Zodiac Pictures) und Linda Fiolka (Leitung Marketing Constantin Film) Deutschlandpremiere auf dem FilmFest Hamburg. Nach Standing Ovations bei den Festivals in Sundance und Locarno war auch das Hamburger Saalpublikum sichtlich bewegt und bejubelte das tiefgründige Drama und seine Filmemacher*innen nach der Vorstellung mit begeistertem Applaus. Im Anschluss ergab sich ein intensives Gespräch mit dem interessierten Publikum, Petra Volpe und Lukas Hobi. Am 10. Dezember 2026 bringt Constantin Film FRANK & LOUIS bundesweit in die deutschen Kinos.

Hier geht's zum Trailer von FRANK & LOUIS: https://youtu.be/xVBh5mZUxng

Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.film

Inhalt: Frank (Kingsley Ben-Adir), ein Mann in den Vierzigern, verbüßt eine lebenslange Haftstrafe - mit der Aussicht auf Bewährung. Um die brutale Realität des Gefängnisalltags zu ertragen, hat er sich emotional abgeschottet. Als er in eine neue Einrichtung verlegt wird, beschließt er, sich den "Gold Coats" anzuschließen - einem Programm, in dem Häftlinge an Alzheimer und Demenz erkrankte Mitinsassen betreuen - in der Hoffnung, durch dieses Engagement die Chancen auf Bewährung zu erhöhen.

Die Arbeit ist fordernd, doch Frank entwickelt eine unerwartete Beziehung zu einem seiner Patienten, Louis Nelson (Rob Morgan), einem Mann, der einst für seine Macht und Autorität gefürchtet wurde. Ihn zu pflegen bringt Frank an seine körperlichen und emotionalen Grenzen.

Pressenotiz: FRANK & LOUIS, der neue Film der Schweizer Regisseurin Petra Volpe (HELDIN) feierte im Januar 2026 am renommierten Sundance Film Festival in Park City seine Weltpremiere, die Europapremiere fand am 10. August 2026 anlässlich des Locarno Film Festivals auf der Piazza Grande statt. FRANK & LOUIS wurde dort mit dem Publikumspreis 'Prix Public UBS' ausgezeichnet. Am 26. September. folgte die Deutschlandpremiere in Hamburg.

FRANK & LOUIS ist eine berührende und universelle Geschichte über Zärtlichkeit, Verletzlichkeit und Mitgefühl an einem erbarmungslosen Ort, und stellt komplexe moralische Fragen, ohne einfache Antworten zu geben.

Produziert wurde der Film von Reto Schaerli und Lukas Hobi von Zodiac Pictures (HELDIN, DIE GÖTTLICHE ORDNUNG, HEIDI, FRIEDEN) in Koproduktion mit Caspian Films, Schweizer Radio und Fernsehen sowie SRG SSR.

Kinostart: 10. Dezember 2026 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Kingsley Ben-Adir, Rob Morgan, René Pérez Joglar, Rosalind Eleazar, Indira Varma, Andy Cheung, Calum MacPherson u.v.a.

Drehbuch: Petra Volpe, Esther Bernstorff

Regie: Petra Volpe

Kamera: Judith Kaufmann

Schnitt: Hansjörg Weissbrich

Produzenten: Reto Schaerli, Lukas Hobi

Executive Producer: Cora Olson, Susan Wendt

Das Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.film