STECKERLFISCHFIASKO: Große Kinotour mit Eberhofer, Birkenberger und Susi!
München (ots)
Niederkaltenkirchen on Tour! Ab dem 10. August präsentieren die Stars Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff den zehnten Eberhofer-Film STECKERLFISCHFIASKO persönlich dem Publikum. Den Auftakt der Kinotour bildet die Weltpremiere im Mathäser Filmpalast in München, bevor die Reise in weiteren 20 Städten in Deutschland und Österreich fortgesetzt wird.
STECKERLFISCHFIASKO, die zehnte Verfilmung der Eberhofer-Reihe nach den beliebten Vorlagen von Bestsellerautorin Rita Falk und unter der Regie von Ed Herzog, kommt am 13. August 2026 in die Kinos.
Inhalt: Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!
Bei Interesse an einer lokalen Berichterstattung, wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Kinobetreiber*innen. Die Künstler*innen stehen aufgrund der engen terminlichen Planung bei der Kinotour vor Ort ausschließlich für Fotos und kurze O-Töne zur Verfügung.
Details zur Kinotour und den Standorten unter: https://constantin.film/steckerlfischfiasko-kinotour/
Hier sind die Termine zur Kinotour:
Montag, 10.08. MÜNCHEN
- Mathäser Filmpalast (Premiere), 19:00 Uhr
- Arri Kino, 20:45 Uhr
Dienstag, 11.08. NEUFAHRN / LANDSHUT
- Cineplex Neufahrn, 15:00 Uhr
- Kinopolis Landshut, 20:00 Uhr
Mittwoch, 12.08. WIEN
- Cineplexx Millenium City (Premiere), 20:00 Uhr
Donnerstag, 13.08. AICHACH / AUGSBURG
- Cineplex Aichach, 18 Uhr
- CinemaxX Augsburg, 19 Uhr
- Lechflimmern (Open Air) Augsburg, 21:30 Uhr
Freitag, 14.08. NEU-ULM / INGOLSTADT
- Dietrich-Theater Neu-Ulm, 16:00 Uhr
- Altstadtkinos Ingolstadt, 19:00 Uhr
- CineStar Ingolstadt, 20:00 Uhr
Samstag, 15.08. BAD AIBLING / ROSENHEIM / SALZBURG
- Aibivision Bad Aibling, 14:00 Uhr
- Kinopolis Rosenheim, 15:15 Uhr
- Cineplexx Salzburg, 19:15 Uhr
Sonntag, 16.08. REGAU / PASCHING / LINZ
- Star Movie Regau, 12:30 Uhr
- Cineplexx Linz, 16:45 Uhr
- Hollywood Megaplex Pasching, 19:30 Uhr
Montag, 17.08. PASSAU / DEGGENDORF / STRAUBING
- Cineplex Passau, 17:00 Uhr
- Lichtspielhaus Deggendorf, 18:15 Uhr
- Citydom Straubing, 19:30 Uhr
Dienstag, 18.08. REGENSBURG / NÜRNBERG
- Regina Regensburg, 16:45 Uhr
- Admiral Nürnberg, 18:45 Uhr
- Cinecitta Nürnberg, 19:30 Uhr
Mittwoch, 19.08 LEIPZIG / BERLIN
- Regina Leipzig, 16:00 Uhr
- CineStar Leipzig, 17:00 Uhr
- Kant Berlin, 19:15 Uhr
- Zoo Palast Berlin, 19:45 Uhr
Pressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.
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