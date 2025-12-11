ChatEurope

ChatEurope und EDJNet bieten für Medienschaffende kostenlose Texte, Visualisierungen und Daten zu EU-Themen

Hamburg/Paris (ots)

ChatEurope, eine von führenden europäischen Medienunternehmen entwickelte KI-gestützte Nachrichtenplattform, erweitert ihr Angebot mit einer neuen internationalen Recherche-Reihe, die in Kooperation mit dem European Data Journalism Network (EDJNet) entstanden ist. Die Initiative stellt Journalistinnen und Journalisten europaweit Texte, Visualisierungen und Datensätze bereit, um die Berichterstattung zu zentralen EU-Themen zu stärken.

Das neue Angebot macht komplexe europäische Themen zugänglicher und umfasst ausführliche Berichtspakete, die mit Karten, Tabellen und Datenvisualisierungen angereichert sind. Die Datensätze sind auf der ChatEurope-Website frei verfügbar und können unter einer Creative-Commons-Lizenz genutzt werden.

EDJNet ist ein grenzüberschreitender Newsroom

EDJNet vereint 34 Mitgliedsorganisationen aus 22 Ländern und ist eines der stärksten Netzwerke Europas für datengestützte Berichterstattung. Zwei Untersuchungen wurden bereits veröffentlicht:

- "Die internen Grenzkarten, die die rechtsextreme Wahl in Europa befeuern" koordiniert von El Confidencial

- "Von Luxus bis Fast Fashion: Wie grün sind europäische Marken?" koordiniert von der Deutschen Welle

Die Veröffentlichungen zeigen die Expertise von EDJNet in den Bereichen sozioökonomische Ungleichheit, Umweltverschmutzung und Klimawandel, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Menschenrechte sowie Rechtsstaatlichkeit. Diese Themen bilden auch den Fokus zukünftiger Untersuchungen.

Eine journalistische Gemeinschaft, die Wissen und Werte teilt

"EDJNet ist nicht nur ein Zusammenschluss europäischer Redaktionen, die gemeinsam datengestützte Untersuchungen zu europäischen Themen durchführen, sondern auch eine Gemeinschaft von Journalistinnen und Journalisten, die gemeinsame Werte teilen in Bezug auf die Erstellung, den Austausch und die Verbreitung von Wissen für die Bürgerinnen und Bürger in Europa. Dieses Engagement spiegelt sich in den Bemühungen des Netzwerks wider, die erstellten Datensätze für alle leicht zugänglich zu machen, einschließlich Medienschaffenden, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Institutionen", sagt Federico Caruso, Redaktionskoordinator bei EDJNet und des auf Südosteuropa spezialisierte Online-Medienhaus OBCT.

ChatEurope: Eine Plattform, wo Berichterstattung, Datenanalyse und KI zusammentreffen

Mit dem neuen Angebot erweitert ChatEurope seine Aufgabe, EU-Themen verständlich und zugänglich zu machen. Neben der Untersuchungsreihe bietet ChatEurope weiterhin seine Kernleistungen an:

- einen mehrsprachigen Chatbot, der Fragen zu EU-Themen mit zuverlässigen und verifizierten Informationen beantwortet,

- Zugang zu Nachrichten in mehreren Sprachen und aus einer Vielzahl europäischer Perspektiven.

Hinweis zur Finanzierung

ChatEurope erhält Fördermittel von der EU-Kommission.

Partner von ChatEurope:

- Agence France Presse (AFP) / Frankreich

- Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) / Italien

- Agora Media Group / Polen

- Deutsche Presse-Agentur (dpa) / Deutschland

- Deutsche Welle (DW) / Deutschland

- DRUID AI / Rumänien

- El Pais / Spanien

- France Médias Monde / Frankreich

- Maldita.es / Spanien

- MediaConnect (AFP) / Frankreich

- news aktuell (dpa) / Deutschland

- Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) / Italien

- RFI Romania / Rumänien

- XWIKI SAS / Frankreich

- XWIKI SOFTWARE / Rumänien

Über ChatEurope

ChatEurope ist der erste Chatbot für europäische Nachrichten. Das von 15 europäischen Partnern ins Leben gerufene Projekt umfasst eine Nachrichtenplattform, einen integrierten Chatbot und Kanäle für soziale Medien. Unter der Leitung von Agence France-Presse vereint das Medienkonsortium große Marken des europäischen Journalismus: die deutschen und französischen Rundfunkanstalten Deutsche Welle und France Médias Monde, den rumänischen Radiosender RFI Romania, die deutschen und italienischen Nachrichtenagenturen dpa und Ansa, die polnische Pressegruppe Agora, die spanische gemeinnützige Stiftung zur Bekämpfung von Desinformation Maldita.es, die spanische Tageszeitung El Pais und das auf Südosteuropa spezialisierte Online-Medienhaus OBCT. ChatEurope erhält Fördermittel von der EU-Kommission. Das Projekt arbeitet unter vollständiger redaktioneller Unabhängigkeit.

