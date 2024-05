Constantin Film

Drehstart für Gore Verbinskis GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE

Mit Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz und Juno Temple in den Hauptrollen

In Südafrika haben die Dreharbeiten für Gore Verbinskis GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE begonnen. Der vielfach preisgekrönte Regisseur, der hinter Box Office Hits wie der "Fluch der Karibik"-Reihe, "The Ring" und "Rango" steht, inszeniert mit Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz und Juno Temple einen hochkarätig besetzten Cast in den Hauptrollen seines neuen Blockbusters. Das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Die Dreharbeiten sind bis Juli in Kapstadt, Südafrika geplant.

In GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE betritt ein "Mann aus der Zukunft" (Sam Rockwell) ein Diner in Los Angeles. Dort muss er aus den anwesenden Gästen genau die richtige Kombination (Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Juno Temple) rekrutieren, um in einer nächtlichen Mission die Welt zu retten.

Zu den Darsteller*innen gehören der Academy Award®-, BAFTA®- und Golden Globe®-Gewinner Sam Rockwell ("Argylle", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "Jojo Rabbit", "Vice - Der zweite Mann"), Haley Lu Richardson ("The White Lotus", "Drei Schritte zu Dir", "Columbus"), Michael Peña ("Der Griff nach den Sternen", "Der Marsianer - Rettet Mark Watney", "American Hustle", "End of Watch"), die Emmy®-nominierte Zazie Beetz (demnächst "Joker: Folie à Deux", "Joker", "Atlanta") und die BAFTA®-Preisträgerin und Golden Globe®-Nominierte Juno Temple ("Fargo", "Ted Lasso", "The Offer", "Abbitte").

GOOD LUCK, HAVE FUN, DON'T DIE ist eine Produktion der Constantin Film mit Blink Wink Productions und 3 Arts Entertainment. Regie führt Gore Verbinski, das Drehbuch stammt von Matthew Robinson. Produzent*innen sind Robert Kulzer, Denise Chamain, Erwin Stoff und Oly Obst. Executive Producer sind Oliver Berben, Michael Rothstein, Sam Hall, George Para und Matthew Robinson. Den Weltvertrieb übernimmt north.five.six.