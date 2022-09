Constantin Film

Drehstart für neuen deutschen Original Film "Silber" (AT): Constantin Film verfilmt Jugendbuch-Bestseller für Prime Video

München (ots)

Dreharbeiten für Fantasy-Abenteuer nach der Erfolgstrilogie von Kerstin Gier in Dublin gestartet.

Constantin Film produziert mit der Verfilmung von Kerstin Giers Bestseller "Silber" (AT) einen neuen Film für Prime Video.Die Dreharbeiten finden derzeit in Dublin und London in deutscher und englischer Sprache statt. Der Film wird 2023 weltweit exklusiv bei Prime Video zu sehen sein.

Ein internationaler, junger Cast verkörpert die beliebten Figuren der erfolgreichen Buchreihe. Zu sehen sind unter anderem Jana McKinnon (Wir Kinder vom Bahnhof Zoo) als Liv, Riva Krymalowski (Als Hitler das rosa Kaninchen stahl) als Mia, Rhys Mannion (It Is In Us All) als Henry, Chaneil Kular (Sex Education) als Arthur, Efeosa Afolabi als Jasper, Théo Augier als Grayson, Josephine Blazier als Anabel, Nicolette Krebitz (Preis der Freiheit) als Ann und Samirah Breuer (Der Greif, One Night Off) als Persephone.

Im Film "Silber" (AT) zieht die 17-jährige Liv mit ihrer Mutter Ann und kleinen Schwester Mia nach London. Als Liv den mysteriösen Henry kennenlernt, ändert sich alles. Er gehört einem geheimen Kreis an, der die Fähigkeit des luziden Träumens besitzt. Noch ahnen sie nicht, dass die Erfüllung ihrer Träume einen hohen Preis fordert.

"Wir freuen uns sehr, Prime-Mitglieder auf der ganzen Welt mit der Verfilmung von Silber (AT) zum Träumen einzuladen", sagt Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon Studios. "Silber (AT) vereint starke Elemente von Drama, Thriller, Mystery und Romantik. Mit Constantin Film als starkem Partner, einem fantastischen Cast und Helena Hufnagel als Regisseurin wird der Film unsere Zuschauerinnen und Zuschauer weltweit in seinen Bann ziehen."

"Der Film 'Silber' (AT) eröffnet den Zuschauerinnen und Zuschauern eine fantastische Welt zum Träumen," meint Lena Schömann, Produzentin bei Constantin Film. "Mit viel Witz und Charme erzählt der Mystery-Thriller eine feinsinnige Geschichte über Freundschaft und die erste zarte Liebe. Ich bin selbst großer Fan der Romanreihe von Kerstin Gier und freue mich sehr, gemeinsam mit Amazon den ersten Teil der erfolgreichen Jugendbuch-Trilogie unter der Regie von Helena Hufnagel auf den Bildschirm bringen zu dürfen. Ein Auftakt mit einer starken Hauptfigur, der die Welt zwischen Traum und Realität verschwimmen lässt."

"Silber" (AT) ist eine Produktion von Constantin Film für Amazon Studios. Helena Hufnagel (Generation Beziehungsunfähig) führt Regie. Produzentin ist Lena Schömann (Fack Ju Göhte 1-3, Das perfekte Geheimnis), Producerinnen sind Nicole Springstubbe (Fack Ju Göhte 3, Das perfekte Geheimnis) und Marina Schiller (Drachenreiter, Bruder vor Luder). Das Drehbuch stammt von Sina Flammang (Katakomben, You are Wanted). Drehbuchmitarbeit: Christian Ditter (How to be Single, Love, Rosie)