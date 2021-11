Lena Kraeber verstärkt Produzentinnen-Team der OLGA Film

Constantin Film

Verstärkung für die OLGA Film: Seit August ist Lena Kraeber Teil des Produzentinnen-Teams der Münchner Produktionsfirma. OLGA Film ist eine Firma der Constantin Film AG und entwickelt und produziert unter der Führung der Geschäftsführerinnen Viola Jäger, Alicia Remirez und Gwendolin Grethe seit über vierzig Jahren erfolgreiche Unterhaltung mit Anspruch sowohl für den Kino- als auch den TV-Markt. Darunter Till Schweigers DAS BESTE KOMMT NOCH (AT), Marc Rothemunds Millionenerfolg DIESES BESCHEUERTE HERZ mit Elyas M'Barek in der Hauptrolle sowie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" für die ARD und die "Kommissarin Lucas"-Reihe für das ZDF. Lena Kraeber kommt von der UFA Fiction und wird sich bei OLGA Film auf Produktionen für TV- und Streaminganbieter konzentrieren.

Lena Kraeber: "Ich freue mich sehr auf die neuen Herausforderungen und bevorstehenden, spannenden Projekte bei der OLGA Film. Viola Jäger bewundere ich schon seit meinen Anfängen für ihre produzentische Arbeit und mit Alicia Remirez verbindet mich eine langjährige, sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir nun fortsetzen können. Zusammen mit einem tollen Team, das die beiden um sich aufgebaut haben."

Viola Jäger & Alicia Remirez, Geschäftsführerinnen OLGA Film: "Wir sind sehr glücklich darüber unser Team um Lena Kraeber, eine junge und dennoch erfahrene Produzentin, zu erweitern! Sie passt wunderbar in unsere Firma: Als Mensch und als Kreative."

Lena Kraeber, Jahrgang 1984, geboren und aufgewachsen bei Köln. Nach dem Abitur, einer Ausbildung und der Assistenz für Christian Granderath bei der Colonia Media Filmproduktion und teamWorx, studierte sie ab 2008 an der Filmakademie Baden-Württemberg Produktion, Schwerpunkt Creative Producing. 2011 nahm sie mit dem Baden-Württemberg Stipendium an der Hollywood Masterclass der UCLA Extensions in Los Angeles teil. Sie diplomierte 2014 mit dem Dokumentarfilm "War of Lies", der seine Weltpremiere auf der IDFA in Amsterdam feierte und 2016 mit dem International Emmy Award ausgezeichnet wurde. Ab 2013 arbeitete sie in Berlin als Producerin für Produzentin Alicia Remirez, realisierte mit ihr diverse Fernsehfilme für die Ninety Minute Film und wechselte mit ihr 2015 zur UFA Fiction. Dort betreute sie als Produzentin zuletzt sehr erfolgreich die ZDF-Krimi-Reihe "Ein starkes Team" und entwickelte und realisierte Filme und Serien für den deutschen TV- und Streaming-Markt.