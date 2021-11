Constantin Film

DER NACHNAME: Familienurlaub ist kein Urlaub

Ab 20. Januar 2022 im Kino

Trailer und Plakat ab sofort verfügbar

München (ots)

Drei Jahre nach der höchst erfolgreichen Gesellschaftskomödie "Der Vorname" inszeniert Erfolgsregisseur Sönke Wortmann ("Contra", "Frau Müller muss weg") nun die furiose Fortsetzung DER NACHNAME. In den Hauptrollen ist erneut das Star-Ensemble aus Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi und Janina Uhse zu sehen. Das Drehbuch stammt von Claudius Pläging ("Der Vorname", "Catweazle"). Constantin Film startet DER NACHNAME am 20. Januar 2022 in den deutschen Kinos.

Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/0OFkCFw-XTo

Inhalt: Es hätte ein harmonisches Familientreffen werden sollen. Doch kaum sind das Ehepaar Stephan (Christoph Maria Herbst) und Elisabeth (Caroline Peters) mit den frisch gebackenen Eltern Thomas (Florian David Fitz) und Anna (Janina Uhse) auf Lanzarote eingetroffen, brechen in der Familie Böttcher neue Konflikte auf. Nicht nur erkennen Thomas und Elisabeth ihr geliebtes Familiendomizil kaum wieder, viel schlimmer noch: Ihre Mutter Dorothea (Iris Berben) und Adoptivsohn René (Justus von Dohnányi) haben ihre Beziehung auf der kanarischen Insel in jeder Hinsicht vertieft und verkünden ihren Kinderwunsch! In diversen Allianzen wird heftig über komplizierte Erbfolgen, unmögliche Schwangerschaften und das moderne Verständnis von Familie gestritten - wobei die Sonne Spaniens, die Reize einer jungen Gärtnerin und die Wirkung von Haschkeksen die Situation immer weiter eskalieren lassen...

Produziert wurde DER NACHNAME von Tom Spieß und Christoph Müller, Executive Producer ist Martin Moszkowicz. DER NACHNAME ist eine Constantin Film Produktion und wurde gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW, der Filmförderungsanstalt (FFA), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

KINOSTART: 20. Januar 2022 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Iris Berben, Christoph Maria Herbst, Florian David Fitz, Caroline Peters, Justus von Dohnányi, Janina Uhse, Elena Sancho Pereg

Produzenten: Tom Spieß, Christoph Müller

Executive Producer: Martin Moszkowicz

Herstellungsleitung: Christine Rothe

Drehbuch: Claudius Pläging

Regie: Sönke Wortmann

Erstes Pressematerial finden Sie unter www.constantinfilm.medianetworx.de.

