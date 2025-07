Hisense macht das Zuhause intelligenter, damit Fans während des FIFA Club World Cup 2025™ den Moment mit „Own the Moment" genießen können.

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, sorgt mit seiner globalen „Own the Moment"-Kampagne für unvergessliche Fan-Momente beim FIFA Club World Cup 2025™. Im MetLife-Stadion in New York/New Jersey schuf Hisense eine 100 ...

