Hisense Group

HISENSE STELLT AUF DER CES 2024 DIE ZUKUNFT DER DISPLAY-TECHNOLOGIE VOR

Suwanee, Georgia (ots/PRNewswire)

Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, lädt das Publikum aus aller Welt ein, mit dem Unternehmen auf der CES 2024 die Zukunft der Display-Technologie zu entdecken. Hisense wird zahlreiche bahnbrechende Innovationen vorstellen, die die Art und Weise, wie wir mit Bildschirmen interagieren, neu definieren.

Das Medienevent von Hisense beginnt am Montag, den 8. Januar 2024, um 9:00 Uhr im Mandalay Bay Convention Center, South Seas Ballroom F in Las Vegas, Nevada, und steht unter dem Motto „See. Connect. Experience." („Sehen. Verbinden. Erfahren.") Gehören Sie zu den Ersten, die die nächste Generation der Display-Technologie und die Zukunft von Hisense hautnah erleben.

Präsentation von Innovationen, die alltägliche Erfahrungen verändern

Auf der CES 2024 wird Hisense eine Reihe von neuen Produkten vorstellen, die die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und spielen verändern werden. Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, von revolutionären neuen Laser-TVs bis hin zu hochmodernen ULED-Fernsehern das bestmögliche Fernseherlebnis zu bieten.

Bereiten Sie sich darauf vor, von atemberaubenden visuellen Erlebnissen überrascht zu werden, mit denen die TV-Technologie von Hisense in die nächste Generation eintritt, um beeindruckende Bilder mit unvergleichlicher Klarheit und Kontrast zu liefern, die Ihr Wohnzimmer in ein cineastisches Paradies verwandeln. Außerdem bieten die neuesten intelligenten Produkte von Hisense für Ihr Zuhause zahlreiche Optionen, um mehr zu erledigen, sowie nahtlose Konnektivität und mehr personalisierte Empfehlungen für ein besseres Erlebnis.

Hisense: Die Zukunft der Display-Technologie gestalten

David Gold, Präsident von Hisense Nord- und Südamerika, wird zusammen mit seinen Kollegen auf der Bühne demonstrieren, dass Hisense nicht nur Produkte herstellt, sondern auch Szenarien kreiert, die das Leben der Verbraucher verbessern. Ob das dynamische visuelle Erlebnis in einem Auto, das erste Mal, dass Eltern ihr Baby auf einem Ultraschallbild sehen, oder das immersive und interaktive Klassenzimmer, in dem das Lernen keine Grenzen kennt: Hisense will die Grenzen der Display-Technologie verschieben und die Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren, neu definieren.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, herauszufinden, was Hisense für die Zukunft der Display-Technologie bereithält. Wir laden daher alle Besucher der CES ein, vom 9. bis 12. Januar 2024 die Hisense-Ausstellung in der Central Hall - Stand 18217 im Las Vegas Convention Center (LVCC) zu besuchen.

Informationen zu Hisense

Hisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2295271/Hisense_CES2024_Invite.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/hisense-stellt-auf-der-ces-2024-die-zukunft-der-display-technologie-vor-302009544.html